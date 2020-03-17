Albayrak'tan üç önemli mesaj

Albayrak, twitter hesabından, Kovid-19 salgınına karşı ekonomide alınacak önlemlere ilişkin açıklamada bulundu. Kovid-19 salgınının ekonomiye etkilerine karşı hazırlıklı hale gelmeyi öncelikli gündem olarak belirlediklerini kaydeden Albayrak, tüm kurumların dünyada alınan önlemleri, ortaya konulan öngörüleri analiz ettiğini, olası senaryolara karşı kendi alanlarına ilişkin yol haritalarını hazırladığını bildirdi.

Albayrak, Kovid-19’un ekonomik etkilerine ilişkin mücadelede de “sorunun küresel, mücadelenin ise ulusal” olduğuna işaret ederek, bu kapsamda, TOBB, TİM, DEİK, TESK, TÜSİAD ve MÜSİAD başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu ile sektör temsilcisinden sürece ilişkin değerlendirmelerini ve taleplerini aldıkları bilgisini verdi.

CUMHURBAŞKANI AÇIKLAYACAK

Ülkenin, böyle süreçleri çok rahat şekilde atlatmanın güvencesi olan güçlü üretim altyapısına, düşük borçluluğa, kaliteli ve yetişmiş insan gücü ile dinamik bir iç pazara sahip olduğuna dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

“Ülkemiz, olası bir küresel türbülansa her zamankinden daha fazla hazır ve tedbirlidir. Atılacak adımlar Türkiye ekonomisi için olduğu kadar ülke ekonomisinin geleceği ve hedefleri için de bir koruma kalkanı olacaktır. Üretim ve istihdamın sekteye uğramaması, iş gücü piyasamızın korunması süreçte birinci önceliğimizdir. Piyasaların likiditeye erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlemler alınmış ve alınacaktır. En fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak bir dizi destek ve önlem uygulanacaktır. Atılacak adımlar Cumhurbaşkanımız tarafından bu hafta açıklanacak. Ayrıca kurumlarımız da gerekli adımları hafta boyunca atacaktır. Bu tedbirler dinamik tedbirlerdir. Süreçler yakından takip edilecek ve gerekli noktada yeni tedbirler hızla uygulamaya sokulacaktır.”

BDDK: PLANLAR TEKRAR İNCELENECEK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) yapılan açıklamada, son aylarda halk sağlığını dünya çapında tehdit eder hale gelen koronavirüsün seyrinin tüm dünya tarafından dikkatle izlendiği vurgulandı. Açıklamada, 31 Mart 2016’da Resmi Gazete’de yayımlanan Operasyonel Riskin Yönetimine İlişkin Rehber’e işaret edilerek, şunlar aktarıldı: “Rehber uyarınca, bankaların sürekli olarak faaliyetlerine devam edebilmesine ve ayrıca önemli iş kesintilerinin ortaya çıktığı dönemlerde maruz kalacakları kayıpları sınırlamaya yönelik bir iş sürekliliği planına sahip olmaları zorunludur. Bu çerçevede, ilgili mevzuat kapsamında bankaların iş sürekliliği ve acil durum eylem planları kurumumuz tarafından her yıl düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Bu kapsamda, ihtiyatlı denetim yaklaşımı çerçevesinde bankalar tarafından rutin olarak hazırlanan iş sürekliliği planları kurumumuz tarafından tekrar incelenerek gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.”