‘Akkuyu’da 600 Türk mühendis çalışacak’

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Akkuyu Nükleer Direktörü Denis Sezemin, Samsun’da TEKNOFEST’te bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Sezemin, Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden nükleer güç santralinde en az 600 Türk mühendis görev alacağını, santralde çalışan bir kişinin yan sektörlerde 10 kişilik istihdam yarattığını söyledi. Sezemin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), “Türkiye için Cumhuriyet’in 100. yılının ne kadar önemli bir tarih olduğunu biliyoruz” diyerek santralin birinci ünitenin faaliyete geçmesi için 2023 hedeflerinin devam ettiğini de açıkladı. Sezemin, “2023 hedefimiz devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasında imzalanan milletlerarası anlaşmaya göre, birinci ünitenin lisansını Nisan 2018’de almıştık. Fiilen 2025’e kadar vaktimiz var. Ama Türkiye için Cumhuriyet’in 100. yılının ne kadar önemli bir tarih olduğunu biliyoruz. Akkuyu NGS’nin ilk ünitesinin inşaatının tamamlanması elimizden geleni yapıyoruz. 2023 hedefimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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4 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

Sezemin, santralde çalışacak Türk mühendislerle ilgili olarak, “Akkuyu NGS, işletme aşamasında yaklaşık 4 bin kişiyi istihdam edecek. Milletlerarası Anlaşma kapsamında Rusya’da eğitim gören en az 600 Türk mühendis santralde görev alacak. 2011-2022 yılları arasında yaklaşık 300 Türk genç nükleer mühendisi mezun oldu. Genç Türk uzmanların hepsi de Akkuyu NGS’de çalışıyor. Hem fiilen nükleer santralin kurulumu hem de montaj sonrası kontrol işlerine katılıyorlar. Akkuyu NGS için hedeflenen eğitim programı kapsamında 2027 yılının sonuna kadar 300’ü aşkın Türk gencinin daha Rusya’da eğitim almasını hedefliyoruz. Nükleer mühendislerimiz faaliyette olan nükleer santralin hem reaktör bölümünde hem de türbin bölümünde çalışacaklar. Projemizde Karadeniz ve birçok bölgeden de Türk çalışıyor. Faaliyette olan nükleer santralde çalışan bir kişi için hizmet ve sanayi gibi sektörlerin yan sektörlerinde ek 10 kişilik istihdam yaratılıyor. Nükleer santral faaliyetteyken o bölgedeki nüfus artışının 30 bin kişiden fazla olacaktır” bilgisini verdi.

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TÜRK TEDARİKÇİLER DENEYİM KAZANDI

“Projede yer alan Türk tedarikçiler, burada deneyim kazandı. Türk tedarikçi ve şirketler, Türkiye’nin ikinci nükleer santral projesi Sinop Nükleer Güç Santrali dahil yeni nükleer santral projeleri için malzeme ve ekipman temin etmeye hazır. Hatta başka ülkelerde gerçekleştirilecek nükleer güç santrallerine ürün temin edebilecek düzeye geldiler” diyen Sezemin, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Projemiz kapsamında birkaç yıldır yerlileştirme süreci devam ediyor ve yerlileştirme oranı yaklaşık 6,5 milyar dolara ulaştı. Milletlerarası anlaşmaya göre yerlileştirme oranı yüzde 40 olmalı. Birkaç bin maddelik malzeme ve ekipman listesi Türk tedarikçi şirketleri için oluşturuldu. Örneğin fizik ve teknik özellikleri açısından özel olan inşaat demirlerinin yapımı ki bu demirler nükleer reaktör demirinde, duvarlarında ve döşemelerinde kullanılıyor. Bu demirleri 2017’de projenin ilk aşamalarında Rusya’dan temin ediyorduk ama belli bir aşamadan sonra Türk üreticileri, sanayi kuruluşları bu malzemelerin yapımında tecrübe kazanıp, gerekli standartlara göre demir üretiyorlar. Artık bu demirlerin hepsini Türk tedarikçilerden sağlıyoruz.”

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1.5 MİLYON M3 BETON DÖKÜLDÜ

Denis Sezemin, projeyle ilgili olarak bazı detayları da şu şekilde aktardı: “Sahadaki bütün çalışmalar Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun (IAEA) belirlediği standartlara ve bağımsız denetim kuruluşları ve ulusal düzenleyici kurum olan Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) kontrollerine göre devam ediyor. İnşaat ve montaj çalışmalarının ve malzeme kalitesi bizim için kritik konular. Beton dökme ve sonrasında yapılan çalışmalar konusundaki kararlar bağımsız bir komisyon tarafından veriliyor. Bu komisyon yapı denetim uzmanlarından oluşuyor. Beton karışımları bağımsız bir denetim komisyonu tarafından onaylanmış reçeteye göre hazırlanıyor. Akkuyu NGS’de 1 milyon 500 bin m3 beton döktük. Fransız Assystem mühendislik şirketi tarafından bağımsız denetim yapılıyor.”