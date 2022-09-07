Hani HDP ‘meşru’ idi

Haberin Devamı

En sert tepki de 6’lı masadaki ortağı İyi Parti sözcülerinden geldi.

Daha birkaç ay önce, “AKP ve MHP, HDP’yi şeytanlaştırdı” diyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün kendi deyimiyle “HDP’yi şeytanlaştırdı”.

Akşener, “HDP’nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz. Bu hassasiyetimiz devam edecek. Parti yetkilileri konuyla ilgili, parti hassasiyetleriyle ilgili gerekli açıklamalar yaptı” dedi.

Oysa Akşener kısa süre önce HDP için şunları söylemişti:

“HDP şu anda Meclis’te temsil edilen, insanların oy verdiği, o oy verme neticesinde TBMM’de grup kurmuş, ondan sonra da grup başkan vekilliği, TBMM Başkan vekilliği olan başkanvekilinin Meclis’i yönettiği bir siyasi parti, sonuç itibarıyla Meclis’te varlığını sürdüren bir parti legal hukuk karşısında meşrudur.”

Haberin Devamı





HUKUKİ-SİYASİ MEŞRUİYET

Akşener’i HDP için “HDP meşrudur” açıklamasından “Aynı masada olmayız” noktasına getiren şeyin adı hukuk değil siyasettir.

Hakkındaki kapatma davasında karar çıkana kadar işbirliği yapmakta hukuken bir meşruiyet sorunu var mı? Elbette yok.

Peki Akşener’in son açıklaması neyi gösteriyor; “hukuken meşru” olmakla “siyaseten meşru” olmak arasındaki farkı...

O yüzden şu an için aynı masada bulunmakta hukuken hiçbir engel olmamasına rağmen, siyaseten yan yana görünmek istemiyorlar.

Neredeyse adının yan yana anılmasına tahammülleri yok.

Çünkü herkes HDP’nin PKK terör örgütünün siyasi kolu olduğunu biliyor. HDP’yi PKK elebaşı Öcalan’ın kurduğunu, milletvekillerinin, belediye başkanlarının hatta belediye meclislerindeki üye listelerinin bile dağdaki teröristler tarafından belirlendiğini biliyor. Dahası, bırakın HDP’nin PKK ile arasına mesafe koymayı, teröristlerin emrinde hareket ettiğini görüyorlar.

Haberin Devamı

6’LI MASA DA ‘MEŞRU’ DİYORDU

HDP ile ilgili “meşru” tartışmasını 2021 yılında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu şu sözlerle başlatmıştı: “Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz” dedi. Bunu yapmasının nedeni de seçimleri kazanmak için gerekli olan yüzde 50 oyu ancak HDP’nin desteğiyle sağlayabileceğini düşünmesi. Aynı şeyi düşünen Akşener ile 6’lı masanın diğer üyeleri benzer şeyleri söyledi.

Mesela Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “HDP şu anda meşru bir parti. Meclis’teler, Meclis’i yönetiyorlar. Şu an meşrular” dedi.

Başbakanlık yaparken terör operasyonları konusunda, “PKK’ya bilgi sızdırırlar” diye görüşme yapmayan Ahmet Davutoğlu, AKP’den ayrılıp Gelecek Partisi’ni kurduktan sonra ortağı olduğu 6’lı masa üyesi olarak bu kez, “HDP meşru bir partidir. Meşru her siyasi partiyle her konuda görüşülür.” dedi.

Haberin Devamı

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise “meşru” tartışmasının çok ötesinde açıklamada bulunarak, “HDP ile bizim bir diyaloğumuz var. İşbirliği yapmıyoruz ama HDP ile diyaloğumuz var. İşbirliği alanı olur mu olmaz mı, o ileride başka konu” açıklaması yaptı.

NEDEN MASADA YOK

HDP’ye “meşru” diyenlerden hiçbirisinin aklına, “O zaman HDP’yi de masaya davet edelim” demek gelmiyor!

HDP ise bu açıklamaların artık yetmediğini birkaç defa açıkladı. HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, BBCTürkçe’ye 16 Şubat 2022 günü yaptığı açıklamada, “‘HDP ile görüşüyoruz’ demek yetmez. ‘HDP’yi meşru görüyoruz’ demek de yetmez. Esas olan, HDP’yle eşitler arası bir zeminde tereddütsüz, çekincesiz, doğrudan ve açık bir diyalog ve müzakere yürütmeyi kabul etmektir. ‘HDP’yi hoş tutalım ama boş tutalım’ gibi bir yaklaşımın da birilerinin gündeminde olduğunu ve bu konuda hazırlık yapıldığını görüyoruz” dedi.

Haberin Devamı

Pervin Buldan da temmuz ayındaki kongrede, “HDP bu seçimlerin ve sonrasındaki sürecin temel belirleyenidir, yeni dönemin siyasal gücüdür. HDP, salt nehri geçmek üzere yapılan hiçbir siyasi hesapta köprü olmayacaktır” diyerek üstü kapalı tehdit etti.

6’lı masa sözcüleri HDP’yi; 6 milyon oy alan, TBMM’de grup kuran, grup başkan vekilliği olan, TBMM başkanvekilliği yapan, kırmızı plakalı resmi araç kullanan, Hazine’den yardım alan meşru parti olarak görüyor. O zaman şu soru haklı olarak gündeme geliyor: Bırakın bakanlık vermeyi, madem meşru o zaman neden 6’lı masada yer almıyor?

Onlar da biliyor; HDP diye bir parti yoktur, terör örgütü PKK vardır.