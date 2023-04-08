Akıllı telefon rekabetinde liderlik formülü

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Birçok kişi gibi beğeniyor ya da beğenmiyor olabilirsiniz. Herkes alım tercihi söz konusu olduğunda özgür ancak Apple, aramızda olmayan lideri Steve Jobs ve çalışma arkadaşları tarafından hazırlanan ilk iPhone modeliyle telefon pazarını tamamen değiştirdi. Satışa sunulan ilk iPhone modeli, tüm teknoloji dünyasında bir temel oldu. Halen en çok taklit edilen telefon olan iPhone, çok net şekilde Android telefonların şekillenmesini sağladı ve tüm eleştirilere rağmen akıllı telefon dünyasının merkezinde kalmayı bildi.



İLK 10’DA IPHONE HÂKİMİYETİ



Araştırma şirketleri tarafından yapılan son analizlere göre 2022’de küresel olarak en çok satan telefonların başında iPhone’lar yer alıyor. Güncel Counterpoint Research verilerine bakarsak 2022’de küresel olarak en çok satan akıllı telefon modeli iPhone 13. ikinci sırada 13 Pro Max karşımıza çıkarken, üçüncü sırayı yine iPhone 14 Pro Max aldı. Dördüncü sırada listenin ilk Android telefonu olan Samsung Galaxy A13 bulunuyor, beşinci en çok satan model ise iPhone 13 Pro oluyor. Altıncı sırada iPhone 12 karşımıza çıkarken, listenin devamında sırasıyla iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone SE 2022 ve Samsung Galaxy A03 sıralanıyor. Apple’ın iPhone’ları, çok sayıda Android telefon üreticisine sahip Çin pazarını dahi domine ediyor.



ÇİN’İN LİDERİ



Yine Counterpoint Research’e göre iPhone 13, 2021’de yüzde 2.3’lük pazar payıyla üçüncü sırada yer aldı. 2022’de ulaştığı yüzde 6.6’lık pazar payıyla Çin’de en çok satan akıllı telefon modeli oldu. Araştırma şirketine göre iPhone 13’ün satışları 2022’de bir önceki yıla göre iki kattan fazla arttı. iPhone 13’ten sonraki iki sırayı da iPhone 13 Pro Max ve iPhone 13 Pro kapmış durumda. Bu üç iPhone, Apple’ın 2022’de Çin’deki akıllı telefon satışlarının yüzde 60’ını oluşturdu. Durum 2021’de de çok farklı değildi. Counterpoint Research’ün 2021’de yayınladığı en çok satan akıllı telefon modelleri listesinin liderliğini iPhone 12 almıştı. İkinci sırada iPhone 12 Pro Max yer alırken, üçüncü sırada 2021’in sonunda gelen iPhone 13, dördüncü iPhone 12 Pro, beşinci ise iPhone 11 olmuştu. Listenin altıncı sırasını orta alt seviye Samsung Galaxy A12 alırken, yedinci sırada cihaz Xiaomi Redmi 9A, sekizinci iPhone SE 2020, dokuzuncu iPhone 13 Pro Max ve son olarak onuncu Xiaomi Redmi 9 gelmişti.



‘MADDİ GÜCÜM OLSA...’



Peki neden iPhone’lar yüksek fiyatlarına rağmen daha çok satıyor? iPhone’lar birçok kullanıcıya göre halen en iyi akıllı telefon deneyimini sunuyor. Birçok kişi bir iPhone yerine Android telefon almasına neden olarak bütçesini gösteriyor. “Eğer maddi gücüm el verseydi iPhone alırdım” diyor. Ancak sürecin özellikle gençleri ilgilendiren farklı bir nedeni daha var. Bir ekosistem kuran ve kişileri AirPods ile Mac gibi ürünlerle bu ekosistemin içerisinde tutmayı başaran Apple, iPhone’ları bir “prestij” ürünü olarak konumlandırmaya devam ediyor.



Bu mesajlaşma altyapısı, yerleşik mesaj uygulaması üzerinden işliyor ve kişiler kullandıkları cihazlara görev farklı renklerle sınıflandırılıyor. Tarafınıza gelen bir mesaj balonunun rengi mavi ise iPhone’dan, yeşil ise bir Android telefondan (Normal SMS üzerinden) gelmiş oluyor. Geçtiğimiz yıl tam olarak bu konuda bir kampanya başlatan Android işletim sisteminin geliştiricisi Google, renk sürecini oldukça eleştirmişti. Google bu durumun gençler arasında bir “iPhone satın alma baskısı” yarattığını ve Android kullanıcılarının dışlanmasına yol açtığını aktarmıştı. Sosyal medyanın içerisinde büyüyen yeni jenerasyon bu baskıdan kurtulmak adına ailelerinden iPhone talep ediyor, iPhone’ların bazı sosyal medya uygulamalarında daha kaliteli sonuçlar sunması da buna başka bir etken oluyor.



IMESSAGE DA ÖNEMLİ BİR ETKEN



Bu durum artık Android telefonlarda da sorun olmaktan çıktı ancak halen Instagram gibi uygulamalara iPhone’lardan atılan video ve fotoğrafların çok daha iyi göründüğünü düşünenler var. iPhone’ların çok tercih edilmesinin bir diğer nedeni de güncelleme desteği. Apple, çok eski telefonlarına dahi yeni iOS güncellemeleri vermeyi sürdürüyor, aynı zamanda birçok uygulama geliştirici de ürettiği oyun ve uygulamaları önce iPhone’a çıkarıyor. Hatta bu konuda Google’ın dahi önce iPhone’a çıkardığı uygulamalar bulunuyor. İşte tüm bunlar nedeniyle iPhone’ların 2023 yılında da satış rekorları kırması bekleniyor. Apple’ın 2022 yılında 232 milyondan fazla iPhone sattığı biliniyor, 2023 yılında bunun geçileceğine kesin gözüyle bakılıyor.

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GENÇLER GÖSTERİŞ ÖĞESİ OLARAK GÖRÜYOR

Yapılan son küresel araştırmalara göre, genç tüketiciler bir iPhone sahibi olmadıkları zaman sosyal olarak dışlanabileceklerinden endişe duyuyor. Bu yüzden özellikle ABD’de Apple’ın ürünlerine olan genç talebi sürekli olarak artıyor. Birçok genç tüketici, iPhone’ları sunulan deneyimden çok bir “gösteriş öğesi” olarak görüyor. Uzmanlar bunun önümüzdeki dönemde Android dünyası için ciddi bir sorun yaratabileceğini aktarıyor. Çünkü, Apple ekosistemine girenler kolay kolay çıkamıyor.

YAPAY ZEKÂ YASAĞI BÜYÜYOR

İTALYA, geçtiğimiz hafta içerisinde OpenAI’ın veri işleme yöntemlerinin Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ni (GDPR) ihlal ettiğini belirterek yapay zekâ sohbet robotu ChatGPT sistemini engelledi. Düzenleyici kurumlar, OpenAI’ın ChatGPT’nin temelinde yer alan GPT dil modelini eğitmek için kullanıcılardan toplu olarak veri toplamasının yasal bir dayanağa sahip olmadığını belirtiyor. Ülke ayrıca OpenAI’ın çocukları korumak için yeterince çaba göstermediğini de söylüyor. OpenAI, ChatGPT’nin 13 yaşından büyüklere yönelik olduğunu açık olarak belirtiyor ancak yetkililere göre çocukların uygun olmayan cevapları görmesini engelleyecek herhangi bir yaş kontrol mekanizması bulunmuyor. İşte bu durum diğer Avrupa ülkelerini de etkiliyor. Almanya dahil birçok ülke yapılan incelemeler sonucunda ChatGPT’nin yasaklanabileceği sinyalini veriyor. Avrupa ülkeleri kullanıcı verilerinin korunmasına büyük önem veriyor, bu konuda şimdiye kadar dev teknoloji şirketlerine verilmiş çok büyük cezalar var.

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İSTANBUL HAVALİMANI’NDA 5G AKTİF EDİLDİ

SAMSUNG, 5G’ye yönelik çalışmaları kapsamında Türkiye’de ilk 5G hizmetini Galaxy S23 serisi cihazlar için İstanbul Havalimanı’nda kullanıma sundu. Samsung’un 5G’yi 2023 sonuna kadar Galaxy S22 serisi, Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 gibi telefonlarında da kullanıma alması bekleniyor. Samsung, bu konuda ilgili kurumların çalışmalarını yakından takip ettiklerini, izin ve yönlendirmelerine göre uyumlu tüm Samsung Galaxy modellerinde 5G hizmeti sunulacağını aktarıyor.