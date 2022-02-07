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AKİB, ihracat artışında Türkiye rekortmeni

#Akdeniz İhracatçı Birlikleri#İhracat#Ekonomianasayfa
AKİB, ihracat artışında Türkiye rekortmeni

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 43 artış sağlayarak 1,42 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

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Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Nejdat Sin, Ocak ayında ülke ihracatına yüzde 8,8 oranında destek vererek Türkiye genelindeki 13 genel sekreterlik arasında dış satım hacminde en yüksek artışı elde eden birlik olduklarını açıkladı. Başkan Sin, “Geride bıraktığımız 2021 yılında yüzde 46 artışla 16,3 milyar dolarlık ihracata imza atan Birliğimiz, 2022 yılına da hızlı girdi. AKİB olarak ocak ayının en güçlü performansını sergilerken Singapur, Hollanda, Libya ve Birleşik Devletler pazarlarında 133 kata varan oranlarda rekor artışlar yakaladık” dedi.

“FİNANSMANA ERİŞİMİN KOLAYLAŞTIRILMASIYLA YENİ BAŞARI HİKAYELERİNE İMZA ATACAĞIZ”

İhracatı Geliştirme Fonu’nun mart ayında devreye girmesiyle ihracatçıların finansmana erişim sıkıntılarının önemli ölçüde çözüme kavuşacağını kaydeden AKİB Koordinatör Başkanı Nejdat Sin, Kredi Garanti Fonu üzerinden kullandırılacak üç yeni destek paketi ile firmalara 60 milyar TL’lik kefalet limiti açılmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Ancak bu rakamın büyük hedefleri olan ihracat ailesi için yeterli olmayacağını belirten Başkan Sin, “İhracata dönük yeni yatırımlar için Merkez Bankası kaynaklı orta ve uzun vadeli reeskont kredilerinin artırılmasına ihtiyaç var. İhracatçının finansal sorunlarının Eximbank, Kredi Garanti Fonu ve benzeri yapılarla mevcut limitlerin artırılması ya da yeni geliştirilecek yol ve yöntemlerle çözülmesi gerekiyor. İhracat ailesi olarak bugüne kadar bizlere verilen her desteği katlayarak geri döndürerek rekorlar kırdık. Finansman sorunlarımız çözülürse; yatırım, üretim, istihdam ve ihracata odaklanan firmalarımız, ihracat maratonunda yeni başarı hikayelerine imza atacak, AKİB olarak 2022 yılındaki 20 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmamız kolaylaşacaktır” diye konuştu.

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OCAK AYINDA EN FAZLA İHRACAT KİMYA, DEMİR ÇELİK, HUBUBAT VE BAKLİYAT BİRLİKLERİNDE

Mersin, Adana, Hatay, Kayseri ve Karaman illeri başta olmak üzere Türkiye genelinde 21 bini aşkın üyesiyle 8 ana birlikte yapılan üretimi dünya pazarlarına ihraç eden AKİB’in ocak ayındaki dış satımını kimya, demir çelik, hububat ve bakliyat birliklerinin domine ettiğini ifade eden Başkan Sin, şunları söyledi:

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“Ocak ayında en fazla ihracatı yüzde 108 artış ve 472,2 milyon dolar değer ile Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi. Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz yüzde 28 artış ve 333,5 milyon dolar değer ile ikinci, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 53 artış ve 163,2 milyon dolar değer ile üçüncü sırada yer aldı. Yine bu ayda Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz performansını yüzde 12 artırarak 153,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 24 artışla 111,8 milyon dolarlık, Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 1 azalışla 83,3 milyon dolarlık, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz yüzde 63 artışla 45,7 milyon dolarlık, Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz yüzde 10 azalışla 23,3 milyon dolarlık ihracat değerleri elde ettiler.”

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“İHRACAT HACMİNDE EN GÜÇLÜ PERFORMANSI SİNGAPUR PAZARINDA SERGİLEDİK”

AKİB’in pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalarının ocak ayı raporlarına dikkat çekici şekilde yansıdığını vurgulayan Başkan Sin, ihracat hacminde en güçlü performansı Singapur pazarında yakaladıklarını, bu ülkeyi Hollanda, Libya ve Birleşik Devletler’in izlediğini belirtti. Başkan Sin, “Ocak ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler listesinde yüzde 719 artış ve 128,7 milyon dolar değer ile Hollanda birinci sırada yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 22 artış ve 92,2 milyon dolar değer ile Irak ikinci, yüzde 228 artış ve 85,2 milyon dolar değer ile Birleşik Devletler üçüncü sırada takip etti. Yılın ilk ayında ihracat hacminde en güçlü performansı yüzde 13 bin 322 artış ve 54,6 milyon dolar değer ile Singapur pazarında yakaladık. Hollanda’nın ardından yüzde 244 artış sağladığımız Libya pazarında 22,6 milyon dolarlık ihracat değerine ulaştık. İtalya, Mısır, Lübnan, Ukrayna, Fransa ve İspanya pazarlarında da dikkat çeken ihracat değerleri elde ettik” dedi.

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#Akdeniz İhracatçı Birlikleri#İhracat#Ekonomianasayfa

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