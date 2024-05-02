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Akbank’ın net kârı ilk çeyrekte yüzde 23 arttı

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#Akbank#Banka#Faiz
Akbank’ın net kârı ilk çeyrekte yüzde 23 arttı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 07:00

Akbank, 2024’ün ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Buna göre Banka, ilk çeyrekte 13.2 milyar TL konsolide net kâr ettiğini açıkladı.

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Geçen yıl aynı dönem 10.7 milyar TL net kâr açıklayan bankanın kârı yıllık bazda yüzde 23 arttı. Faiz gelirleri yüzde 169, giderleri yüzde 240 artan bankanın net faiz geliri ise 2024 ilk çeyrekte 18.7 milyar TL oldu. Geçen yıl aynı dönemde bankanın net faiz geliri 12.9 milyar TL’ydi. Buna göre; bankanın net faiz geliri yıllık bazda yüzde 44.7 arttı. Bankanın kredileri ise yüzde 10 büyüme ile 1 milyar 57 milyon TL’ye ulaştı.

Geçen yılın ikinci yarısında başlayan parasal sıkılaştırma sürecinin bu yılın ilk çeyreğinde devam ettiğini belirten Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, Akbank’ın 2024 birinci çeyrek finansal sonuçları üzerine yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Toplam mevduatımız 1 trilyon 374 milyar liraya, aktiflerimiz ise 2 trilyon 72 milyar liraya ulaştı. Yüzde 19.2 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız yılın ilk çeyreğinde 3 milyar 314 milyon lira vergi karşılığı ayırarak 13 milyar 185 milyon lira konsolide net kâr elde etti.”

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#Akbank#Banka#Faiz

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