Akaryakıta ÖTV zammı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre ÖTV miktarı 95 oktan benzinde litre başına 0.8652 liradan 1.3313 liraya, 98 oktan benzinde 1.0283 liradan 1.5836 liraya çıkarıldı.

FİYATLAR NE OLDU?

ÖTV miktarı litre başına motorinde 0.7253 liradan 1.2931 liraya çıkarılırken bütan, propan ve motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan LPG’de 0.2810 liradan 0.8107 liraya yükseltildi. Artış oranı benzinde yüzde 54, motorinde yüzde 78, LPG’de ise yüzde 189 oldu.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre Ankara’da ortalama 7.25 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7.80 lira, İstanbul’da 7.18 liradan 7.73 liraya, İzmir’de 7.26 liradan 7.81 liraya çıkacak. Ankara’da ortalama 6.61 liradan satılan motorinin litre fiyatı 7.28 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul’da 6.54 liradan 7.21 liraya, İzmir’de 6.62 liradan 7.29 liraya yükseldi. Ankara’da 55 litrelik deposu olan bir otomobil ÖTV artışından önce 398.7 liraya doluyordu. Artışın ardından depo 429 liraya dolacak. İstanbul’da, 395 liraya dolan bir depo 425 liraya, İzmir’de ise 399 liraya dolan depo 429.5 liraya dolacak.

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