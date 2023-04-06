Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

AK Partili isim açıkladı: Çanakkale'de petrol aranacak

Güncelleme Tarihi:

#Çanakkale#Petrol#Arama
AK Partili isim açıkladı: Çanakkalede petrol aranacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 14:49

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Çanakkale’de petrol arama ruhsatı aldığını açıkladı.

Haberin Devamı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün TPAO’ya, Çanakkale il sınırları içerisinde yer alan, 42 bin 593 hektarlık saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildiği belirtti. Kararın Resmi Gazete’de yayımlandığını ifade eden Turan, “Enerji kaynakları ülkelerin ekonomisinde önemli bir yer tutar. Yeraltı ve yer üstü kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmak için gayret ediyoruz. Mavi Vatan’daki doğal gaz arama çalışmalarımızın yanı sıra petrol arama çalışmalarımız da devam ediyor. TPAO’ya, Çanakkale il sınırları içerisinde yer alan, 42 bin 593 hektarlık saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla birlikte ülkemize, şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Ümit ediyoruz kısa sürede güzel haberler alırız” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çanakkale#Petrol#Arama

BAKMADAN GEÇME!

Babasının yarım kalan işini yıllar sonra kızı tamamladı... 6 sene süren macera sırasında öğrendiklerine kendi bile şaşırdı

Babasının yarım kalan işini yıllar sonra kızı tamamladı... 6 sene süren macera sırasında öğrendiklerine kendi bile şaşırdı

#ABD
50 yaşında ortaya çıkan hastalıkla tüm hayatı değişti… Her şey olması gerektiği gibiydi. Bir dakika sonra tek görebildiğim şey yanıp sönen renklerdi

50 yaşında ortaya çıkan hastalıkla tüm hayatı değişti… 'Her şey olması gerektiği gibiydi. Bir dakika sonra tek görebildiğim şey yanıp sönen renklerdi'

#Glokom
Diş hekimleri yıllardır bunu tartışıyor: Dişlerimizi kahvaltıdan önce mi yoksa sonra mı fırçalayalım

Diş hekimleri yıllardır bunu tartışıyor: Dişlerimizi kahvaltıdan önce mi yoksa sonra mı fırçalayalım?

#Diş Sağlığı