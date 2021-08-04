AGİ ödemeleri ne kadar oldu? 2021 asgari geçim indirimi tablosu bilgileri

AGİ ne kadar sorusu, çıplak maaşlarını hesaplamak isteyen kişilerin araştırdığı konu olmaya başladı. 2021 AGİ miktarında yeni yılla birlikte değişiklik meydana geldi. Buna göre en düşük AGİ miktarı 2021 yılında 268 lira 31 kuruş oldu.

Evli, üç çocuklu ve eşi çalışmayan bir kişi için ise AGİ miktarı 465 lira 13 kuruş olarak açıklandı. Böylece evli, üç çocuklu ve eşi çalışmayan bir asgari ücretlinin 2021 yılındaki maaşı 3 bin 13 lira olarak hesaplandı. İşte, AGİ 2021 hesaplama işlemi ve detaylı bilgiler

2021 AGİ TUTARI NE KADAR?

Yeni asgari ücret rakamıyla birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de artacak. Buna göre, net asgari ücret bekar çocuksuz işçi için 2 bin 825 lira 90 kuruş, evli eşi çalışmayan işçi için 2 bin 879 lira 57 kuruş, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu işçi için 2 bin 919 lira 81 kuruş, evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu işçi için 2 bin 960 lira 6 kuruş ve evli eşi çalışmayan üç çocuklu işçi için 3 bin 13 lira 72 kuruş olacak.

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