Adnan Bali bugün açıklama yapacak

İddialar üzerine İş Bankası’ndan Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Çeşitli basın-yayın organlarında Genel Müdürümüz Sayın Adnan Bali’nin istifa ettiğine dair yer alan haberler asılsızdır.

Sayın Adnan Bali görevini sürdürmekte olup konuya ilişkin 06.01.2021 tarihinde (Bugün) düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacaktır.” İş Bankası’nda Bali, göreve geldiğinde 138.4 milyar lira olan aktif büyüklük, 2020’nin eylül sonunda 364.3 milyar liraya ulaştı. Ortaya atılan iddialara göre Bali’nin, yönetim kurulu üyeliğine devam edeceği yerine Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran’ın geçeceği öne sürülüyordu.