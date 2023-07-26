Açıklanmasına saatler kaldı! Fed faiz kararını duyuracak

Haberin Devamı

Küresel ekonomiler enflasyonla mücadele ederken merkez bankaları da istikrarı sağlamak için para politikalarıyla piyasalara yön vermeye devam ediyor.

Dünyanın dikkat kesildiği merkez bankalarından olan Fed ise bugün faiz kararını açıklayacak. TSİ 21:00'de açıklanacak faiz oranı ve verilecek mesajlar piyasalar için önem arz ediyor.

Fed'in açıkladığı oran ve açıklamalar döviz, altın, borsalar üzerinde etkili oluyor.

Wall Street bankaları Fed'in faizi 25 baz puan daha artıracağını öngörüyor.

Bank of America, Citi, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley ve Wells Fargo'nun yanı sıra Barclays, Deutsche Bank ve Nomura da Fed'den 25 baz puanlık artırım bekliyorlar.

Gözden Kaçmasın Kredi faizine ‘formüllü’ artırım Haberi Görüntüle

FED BAŞKANI POWELL'IN SÖZLERİ ÖNEMLİ

Faiz kararı sonrasında basına açıklama yapacak olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın 2023 yılında bir faiz artırımı daha olup olmayacağı konusunda vereceği ipuçları piyasalar tarafından bekleniyor.

Haberin Devamı

FAİZ YÜZDE 5,25 SEVİYESİNDE

Fed'in son toplantısındaki faiz artırımının ardından nihai olarak oran yüzde 5,25 seviyesinde bulunuyor. Fed'in 25 baz puan faiz artırması halinde yeni oran yüzde 5,50'ye yükselmiş olacak.

BORSA YÜKSELİR Mİ?

JP Morgan Chase'in işlem masası ekibi, Fed'in faiz artırımı yapması ve sonraki toplantılarda sabit tutacağına yönelik açıklamalarda bulunması halinde S&P 500 endeksinin yüzde 0,75'e kadar prim yapabileceğini belirtti.

Ekip, Fed'in faizi son kez artırıp sonrasında durdurması ihtimalini yüzde 65 olarak görüyor.