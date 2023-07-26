Kredi faizine ‘formüllü’ artırım

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Merkez Bankası’nın Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında tebliğde dün değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliğe göre, Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde “nakit çekim veya kullanım işlemleri hariç” uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, aylık referans orana 55 baz puan eklenerek belirlenecek. Burada kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranının hesaplanmasında bir değişiklik yapılmadı. Nakit çekim bu uygulamanın dışında çıkarıldı.

REFERANS ORANA BAZ PUAN EKLENECEK

Yeni düzenlemeyle de kredi kartları yoluyla yapılan nakit çekim veya kullanım işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı aylık referans orana 131 baz puan eklenerek belirlenecek. Kredi kartlarına uygulanan azami faiz için referans faiz oranı esas alınıyor. Referans faiz oranında ise belirleyici olan politika faiz oranı. Daha önce nakit kullanım, KMH için de kredi kartında olduğu gibi referans orana 55 puan eklenirken, değişiklikten sonra 131 puan eklenecek. Para Politikası Kurulu (PPK) faiz oranını artırdığında ya da indirdiğinde bu oran da değişecek.

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1 AĞUSTOS’TAN İTİBAREN YÜZDE 2.89

Haziran ayında politika faizi yüzde 8.5’dan yüzde 15’e çıkarıldıktan sonra referans oran yüzde 1.36, kredi kartı azami akdi oranı ve nakit çekimlerde yüzde 1.91, gecikme oranı da yüzde 2.21’di. 1 Ağustos’tan itibaren referans oran yüzde 1.58, kredi kartı azami faiz oranı yüzde 2.13, gecikme yüzde 2.43 olacak. Nakit kullanım ve KMH için ise uygulanacak azami faiz oranı yüzde 2.89’a, nakit çekimlerde gecikme faiz oranı da yüzde 3.19’a yükselecek.

TİCARİ KREDİLERDE TEK KADEME ADIMI

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre sıkılaşma sürecini destekleyen adımları tamamlayıcı olarak, Kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi kapsamında yüzde 3 olan TL ticari krediler için aylık büyüme sınırı yüzde 2.5 olarak belirlendi. İhracat, yatırım, tarım ve esnaf kredilerinin bu sınırlandırmanın dışında tutulduğu kaydedildi. Ayrıca piyasa mekanizmasının işlevselliğini artırmak için, Faiz oranına göre menkul kıymet tesisi uygulaması sadeleştirilerek, ihracat ve yatırım kredileri hariç TL ticari kredilerde birinci kademe kaldırıldı. Faiz sınırının tek kademe olarak uygulanmasına karar verildi.

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TAŞIT KREDİLERİNE SINIRLAMA GELDİ

Merkez Bankası taşıt kredilerinde de sınırlamaya gitti. Finansal kaynakların verimli kullanımının desteklenmesi amacıyla, taşıt kredilerinde yüzde 3 olan büyüme sınırı yüzde 2 olarak belirlendi. İhtiyaç kredilerinde değişikliğe gidilmeyerek yüzde 3 sınırının korunmasına karar verildi. Açıklamada, “İhracat ve yatırım kredileri ile deprem bölgesine yönelik krediler Merkez Bankası’nın kredileri sınırlandırıcı tüm tedbirlerinin dışında tutulacaktır” denildi.

İHRACATÇININ YÜZDE 30 KOŞULU KALDIRILDI

Merkez Bankası açıklamasında, ihracatçıların finansmana erişimini desteklemek amacıyla reeskont kredilerinin günlük limitinin 1.5 milyar liraya yükseltildiği belirtildi. Reeskont kredilerinde KOBİ payının artırılmasına ve kullandırımlarda ihracat artış performansının dikkate alınmasına karar verildiği bildirildi. Reeskont kredisi kullanımında yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış koşulu kaldırıldı.

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ŞİMŞEK: KARARLAR ENFLASYONU DÜŞÜRMEYE YÖNELİK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, “Ülkemizin ödemeler dengesini iyileştirme, kamu açıklarını azaltma ve enflasyonu düşürme amacı doğrultusunda tedbir almaya ve uygulamaya devam ediyoruz. Merkez Bankası’nın açıkladığı kararlar cari açığı azaltmaya ve enflasyonu orta vadede düşürmeye yöneliktir. Sınırlı kaynaklarımızı ihracata ve yatırımlara kanalize etmeye devam edeceğiz” dedi.