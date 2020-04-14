AB'ye 1.5 trilyon euroluk kurtarma fonu önerisi

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Avrupa Birliği'nin (AB) üye ülkeler garantörlüğünde tahvillerle 1.5 trilyon euroya kadar ($1.64 trilyon) kurtarma fonu finanse edebileceğini açıkladı.



Dombrovskis Alman Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, böyle bir finansal çerçevenin mümkün olduğunu ancak henüz hiçbir şeye karar verilmediğini söyledi.



Dombrovskis, Komisyon'un AB Lizbon anlaşmasının izin verdiği tüm olasılıklara açık olduğunu belirterek, "Üye devletler üzerinde anlaştıkları sürece, hiçbir opsiyonu göz ardı etmiyoruz. Hepimizin bildiği gibi, bu durum euro tahvilleri için geçerli değil" dedi.



AB anlaşması "euro tahvilleri", yani ortak çıkarılan borç, konusunu çözümsüz bırakmıştı.



Açıklamasının devamında Dombrovskis, "İşin gerçeği şu ki, Eurogrup'un (AB maliye bakanları) koronavirüs yardım paketi üzerinde anlaşmaya varmaları çok fazla borcu olan üye devletlerin sermaye piyasalarına erişimini kolaylaştırdı. Şu anda euro bölgesinde devlet tahvilleri için alıcı bulmakta sorun yaşayan hiçbir ülke yok" dedi.



Avrupa Birliği (AB) maliye bakanları ekonominin koronavirüs salgınından toparlanabilmesi için geçen hafta yarım trilyon euro değerindeki yardım paketi üzerinde anlaşmaya varmışlardı.