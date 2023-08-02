ABD'ye not şoku! Düşürüldü

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Enflasyon sarmalından kurtulamayan ABD'ye bir kötü haber de kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten geldi. Fitch, ABD'nin kredini notunu AAA'dan AA+'ya indirdi. Kredi notunun görünümünü ise "durağan" olarak belirledi.

Fitch kararını, ABD'li senatörlerin borç tavanı anlaşmasını son dakikaya kadar müzakere etmesi ve ülkeyi temerrüde düşürme riskini almasından sonra verdi.

Fitch, ABD'de son 20 yılda yönetişimin bozulduğunu açıklarken not indiriminin ilk sinyallerini de Mayıs ayında işaret etmişti.

S&P'DEN SONRA FITCH DE DÜŞÜRDÜ

ABD'nin notunu daha önce S&P de AAA'dan çıkarmıştı. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise not indiriminin keyfi olduğunu öne sürdü.

Beyaz Saray da karara karşı çıktığını be bu karara kesinlikle ABD yönetiminin katılmadığını beyan etti. Beyaz Saray basın sekreteri Karine Jean-Pierre "Başkan Biden'ın dünyadaki herhangi bir büyük ekonominin en güçlü toparlanmasını sağladığı bir anda ABD'nin notunu düşürmek gerçekliğe meydan okuyor" ifadelerini kullandı.