ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon varil (yüzde 0,4) artışla 500,4 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,4 milyon varil azalacağı yönündeydi.



Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 647,9 milyon varil seviyesine düştü. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 3 milyon varil (yüzde 1,3) azalışla 231,9 milyon varile geriledi.



PETROL ÜRETİMİ ARTTI



ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 523 bin varil artarak 5,4 milyon varil olurken, petrol ihracatı ise günlük ortalama 58 bin varil azalarak 2,9 milyon varil seviyesine düştü.



Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 29 Ağustos-4 Eylül haftasında 295 bin varil artarak yaklaşık 10,46 milyon varil seviyesine yükseldi.



EIA'nın "Eylül 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,4 milyon varil olması bekleniyor.