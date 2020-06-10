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Hürriyet
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 10.06.2020 - 16:50,Son Güncelleme:

AB'den mevsimlik işçilerin Almanya'ya giriş kısıtlamaları kaldırılıyor

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AB'den mevsimlik işçilerin Almanya'ya giriş kısıtlamaları kaldırılıyor
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Almanya'da Bakanlar Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında mevsimlik işçiler için uygulanan ülkeye giriş kısıtlamalarını 16 Haziran'dan itibaren büyük ölçüde kaldırmayı onayladı.

Bakanlar Kurulu'nun onayladığı karara göre, AB, Schengen bölgesi ülkelerinden mevsimlik işçiler, kısıtlama olmadan, kara yoluyla dahil 16 Haziran'dan itibaren Almanya'ya giriş yapabilecek.

Geçen yıl hasat zamanında çoğunluğu Romanya, Bulgaristan ve Polonya'dan olmak üzere 300 bin civarında mevsimlik işçi Almanya'ya çalışmaya gelmişti.
Almanya'da hükümet, Kovid-19 salgını nedeniyle mevsimlik işçilerin bu yıl Almanya'ya gelemeyecekleri yönünde bir karar almıştı. Çiftçilerden gelen baskılar üzerine hükümet geri adım atarak 80 bin mevsimlik işçinin nisan ve mayısta hava yoluyla Almanya'ya gelmesine izin verilmişti. Söz konusu kotanın sadece 40 bini kullanılmıştı. 

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