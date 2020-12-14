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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 14.12.2020 - 16:17 | Son Güncelleme:

AB'de sanayi üretimi ekimde yüzde 1,9 arttı

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AB'de sanayi üretimi ekimde yüzde 1,9 arttı
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Avrupa Birliği'nde (AB) sanayi üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nde ekim ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ekimde önceki aya kıyasla yüzde 2,1 artarken, 2019'un ekim ayı ile kıyaslandığında yüzde 3,8 geriledi.

AB'de de sanayi üretimi, ekimde eylül ayına kıyasla yüzde 1,9 yükselirken, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 3,1 düştü. Söz konusu dönemde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 6,9 ile Belçika'da, yüzde 3,4 ile Almanya'da ve yüzde 3,1 ile de Slovenya'da gerçekleşti.

Sanayi üretiminde en fazla düşüş ise yüzde 5,8 ile Danimarka'da, yüzde 3 ile Yunanistan'da ve yüzde 1,7 ile de Litvanya'da kaydedildi.

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