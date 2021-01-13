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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 13.01.2021 - 13:55 | Son Güncelleme:

AB'de sanayi üretimi arttı

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AB'de sanayi üretimi arttı
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Avrupa Birliği'nde sanayi üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,3 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nde Kasım 2020'ye ilişkin mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, kasımda önceki aya kıyasla yüzde 2,5 artarken, Kasım 2019'a göre yüzde 0,6 geriledi.

AB'de de sanayi üretimi, kasımda ekim ayına kıyasla yüzde 2,3 yükselirken, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 0,4 düştü.

Söz konusu dönemde AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 52,8 ile İrlanda'da, yüzde 6,3 ile Yunanistan'da ve yüzde 5,3 ile de Danimarka'da gerçekleşti.

Sanayi üretiminde en fazla düşüş ise yüzde 5,2 ile Portekiz'de, yüzde 3,5 ile Belçika'da ve yüzde 2,6 ile de Hırvatistan'da kaydedildi.

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