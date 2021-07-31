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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 31.07.2021 - 09:12 | Son Güncelleme:

ABD'den Çinli şirketlere zorluk

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ABD'den Çinli şirketlere zorluk

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu halka açılmak isteyen Çinli şirketlerden daha fazla bilgi isteyecek.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ABD'de halka açılmak isteyen Çinli şirketlere yönelik incelemelerin artacağını duyurdu.

SEC Başkanı Gary Gensler, yaptığı yazılı açıklamada, Çin hükümetinin Çin merkezli şirketlere denizaşırı ülkelerde sermaye artımı konusunda yeni kısıtlamalar getirdiğini hatırlattı.

Çin'deki son gelişmeler doğrultusunda SEC uzmanlarından Çin merkezli şirketlerden daha fazla açıklama talep etmelerini istediğini belirten Gensler, Çinli şirketlerin açıklamalarının, Çinli yetkililerden ABD borsalarından işlem görmelerine dair izinleri ile Çin hükümetinin faaliyet gösteren şirketin mali performansını ve sözleşmeye dayalı düzenlemelerin uygulanabilirliğini önemli ölçüde etkileyebilecek gelecekteki eylemleri konusunda bilgileri de içereceğini kaydetti.

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