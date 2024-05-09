ABD'de kritik işsizlik sigortası verileri açıklandı

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ABD'de 4 Mayıs haftasında 214 bin olması beklenen işsizlik sigortası başvuruları 22 bin artışla 231 bin seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki haftanın verisi bin artışla 208 binden 209 bine revize edildi.

Dört haftalık hareketli ortalama 215 bin olurken, bir önceki haftanın revize edilmiş ortalamasına göre 4.750 artış kaydedildi. Bir önceki haftalık ortalama 250 artışla 210 binden 210 bin 250'ye revize edildi.

Mevsimsellikten arındırılmış sigortalı işsizlik oranı 27 Nisan'da sona eren hafta için değişmeyerek yüzde 1,2 oldu.