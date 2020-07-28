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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 28.07.2020 - 17:06,Son Güncelleme:

ABD'de konut fiyatları mayısta yüzde 4,5 arttı

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ABD'de konut fiyatları mayısta yüzde 4,5 arttı
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ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, mayısta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,5 artış gösterdi.

S&P CoreLogic Case-Shiller, mayıs ayına ilişkin Ulusal Konut Fiyat Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, ABD'deki konut fiyatları, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 yükseldi.

Söz konusu endeks, nisanda ise yüzde 4,6'lık artış kaydetmişti. ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise mayısta yıllık bazda yüzde 3,7 yükseldi. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 4 artması yönündeydi. Endeks, nisanda ise yüzde 3,9 artış göstermişti.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, Phoenix (yüzde 9), Seattle (yüzde 6,8) ve Tampa (yüzde 6) oldu. Konut fiyatlarının en az arttığı kentler ise Chicago (yüzde 1,3), New York (yüzde 2,1) ve San Francisco (yüzde 2,2) olarak belirlendi. 

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