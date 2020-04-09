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Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 09.04.2020 - 06:57,Son Güncelleme:/

ABD'de işten çıkarma sürerken kar payı dağıtımı devam ediyor

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ABD'de işten çıkarma sürerken kar payı dağıtımı devam ediyor
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ABD'li şirketlerin çalışanları işten çıkarırken hissedarlara ödeme yapması tepki çekiyor

ABD'li şirketlerin koronavirüs salgını nedeniyle çalışanlarını işten çıkarırken diğer taraftan temettü ödemeye ve hisse geri alımı yapmaya devam etmeleri sendikalar, emeklilik fonu danışmanları, politikacılar ve kurumsal yönetim uzmanlarının tepkisini çekiyor.

Reuters'ın yasal bildirimler, şirket duyuruları ve şirket yetkililerinin açıklamalarından yola çıkarak yaptığı incelemeye göre Royal Caribbean Cruises Ltd. , Halliburton Co , General Motors ve McDonald's Corp şirketleri işten çıkarma, mesai kısaltma ya da maaş indirimi yaparken bu şirketlerin tamamı aynı zamanda hissedarlarına ödeme yapmaya devam ettiler.

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