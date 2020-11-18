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Hürriyet
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 18.11.2020 - 07:38 | Son Güncelleme:

ABD'de hane halkı borcu arttı

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ABD'de hane halkı borcu arttı
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Ülkede hane halkı borcu 2020'nin üçüncü çeyreğinde yüzde 0,6 artarak 14,35 trilyon dolara yükseldi.

Fed'in New York şubesi tarafından hazırlanan 2020'nin üçüncü çeyreğine ilişkin Hanehalkı Borcu ve Kredi Raporu yayımlandı.
Rapora göre, Amerikalı ailelerin borcu 2020'nin üçüncü çeyreğinde yüzde 0,6 artarak 14,35 trilyon dolara yükseldi. Söz konusu hane halkı borcu, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 87 milyar dolarlık artış gösterirken, yıllık bazda 401 milyar dolarlık yükseliş kaydetti.

KONUT KREDİSİ BORÇLARI 10 TRİLYON DOLARA YAKLAŞTI

Bu dönemde ülkede, hane halkı borcunun artmasında düşük faiz oranlarının da etkisiyle konut kredileri kaynaklı borçlardaki yükseliş etkili oldu.
Konut kredileri, Amerikalılar'ın hane halkı borcunda en yüksek payı alırken, söz konusu borç kalemi üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 85 milyar dolar arttı ve 9,86 trilyon dolara çıktı.

Bu dönemde Amerikalılar'ın en çok borçlandığı diğer kalemler ise 1,55 trilyon dolarla öğrenci kredileri, 1,36 trilyon dolarla otomobil kredileri ve 810 milyar dolarla kredi kartları olarak sıralandı.

Söz konusu dönemde kredi kartı borçları 10 milyar dolarlık azalış gösterirken, öğrenci kredileri kaynaklı borçlar 9 milyar dolar ve otomobil kredileri kaynaklı borçlar 17 milyar dolar arttı.

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