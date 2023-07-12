ABD'de enflasyon geriledi, altın rekor kırdı

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ABD ekonomisindeki veriler küresel piyasaları etkilemeye devam ediyor. Yıllardır enflasyonu düşürmek için faiz artırımları ve sözlü yönlendirmede bulunan Fed'in son zamanlarda başarıya yaklaştığı görülüyor.

Fed'in faiz hamleleri neticesinde ABD'de enflasyon yüzde 3'e kadar geriledi. Haziran ayında aylık bazda enflasyon da yüzde 0,2 olarak gerçekleşti ve hem aylık hem de yıllık bazda enflasyon beklentilerin altında gerçekleşmiş oldu.

ALTIN FİYATLARI ANİDEN SIÇRADI

ABD enflasyon verisinin saat 15:30'da açıklanmasının akabinde ons altın ve gram altın fiyatları değer kazandı.

Ons altın güne 1932 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1932 dolar, en yüksek de 1954 doları gördü. Şu sıralar 1951 dolardan işlem görüyor.

Gram altın ise güne 1620 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1619 lira, en yüksek de 1643 lira seviyeleri görüldü. Şu sıralar gram altın 1642 liradan alıcı buluyor.

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Ons ve gram altında yükseliş yüzde 1 seviyelerinde.