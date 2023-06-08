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ABD verisi altına rekor getirdi

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#Altın#ABD#İşsizlik
ABD verisi altına rekor getirdi
Burak TAŞÇI
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 15:50

ABD'de işsizlik maaşı başvurusu verileri açıklandı. Beklentiler 235 binken 261 bin kişi işsizlik maaşı için başvuruda bulundu. Altın fiyatları da verinin ardından rekor kırdı.

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Küresel piyasalar ABD işsizlik maaşı verilerine göre yön bulmaya başladı. ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurusu 261 bin kişi oldu. Beklentiler ise 235 bin olması yönündeydi.

ABD verisinin ardından altın hızla değer kazanmaya başladı. Yüksek gelen işsizlik maaşı başvurusu neticesinde ons altın 1957 dolara kadar yükseldi.
Ons altın güne 1940 dolardan başlamıştı. Gün içinde en düşük 1940 dolar en yüksek de 1967 dolar seviyesi görüldü.

GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Gram altın da bu gelişmeyle rekor kırmaya devam etti. Gram altın güne 1450 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1448 lira, en yüksek de 1478 lira seviyesini gördü. Şu sıralar gram altın 1477 liradan işlem görüyor.

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ABD EKONOMİSİNE YÖNELİK KAYGILAR ARTIYOR

ABD ekonomisine yönelik endişeler ekonomide bozulmalara neden oluyor. Uzun süredir enflasyonla mücadele edilmesine rağmen gerekli yolu kat edemeyen ABD ekonomisinde Fed'in faiz artırımlarına devam etmesi beklentisi de devam ediyor.

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FED'İN FAİZ ARTIRIMI ERTELENEBİLİR

işsizlik sigortası başvurularının beklentilerin üzerine gelmesi, Fed'in Haziran toplantısında faizi değiştirmeyeceği beklentilerine destekliyor.

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#Altın#ABD#İşsizlik

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