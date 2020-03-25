MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriABD Senatosu, destek paketinde uzlaşıya vardı
GeriEkonomi ABD Senatosu, destek paketinde uzlaşıya vardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 25.03.2020 - 08:40,Son Güncelleme:/

ABD Senatosu, destek paketinde uzlaşıya vardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD Senatosu, destek paketinde uzlaşıya vardı
Abone Olgoogle-news

ABD Senatosu ve Trump yönetimi koronavirüs salgını nedeniyle büyük ölçekli ekonomi destek paketi üzerinde uzlaşıya vardı.

ABD Senatosu ve Trump yönetimi koronavirüs salgınının ekonomiye olan etkisini azaltmak için büyük ölçekli ekonomik destek paketi üzerine anlaştı.

Beyaz Saray yetkililerinden Eric Ueland, 2 trilyon dolar olması beklenen destek paketi görüşmelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada "Anlaştık" ifadelerini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle