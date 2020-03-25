Reuters
Haber Giriş: 25.03.2020 - 08:40,
ABD Senatosu, destek paketinde uzlaşıya vardı
ABD Senatosu ve Trump yönetimi koronavirüs salgını nedeniyle büyük ölçekli ekonomi destek paketi üzerinde uzlaşıya vardı.
ABD Senatosu ve Trump yönetimi koronavirüs salgınının ekonomiye olan etkisini azaltmak için büyük ölçekli ekonomik destek paketi üzerine anlaştı.
Beyaz Saray yetkililerinden Eric Ueland, 2 trilyon dolar olması beklenen destek paketi görüşmelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada "Anlaştık" ifadelerini kullandı.
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