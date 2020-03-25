ABD Senatosu, destek paketinde uzlaşıya vardı

ABD Senatosu ve Trump yönetimi koronavirüs salgınının ekonomiye olan etkisini azaltmak için büyük ölçekli ekonomik destek paketi üzerine anlaştı.



Beyaz Saray yetkililerinden Eric Ueland, 2 trilyon dolar olması beklenen destek paketi görüşmelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada "Anlaştık" ifadelerini kullandı.