ABD Hazinesi'nden küresel vergi anlaşmasına katılım çağrısı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere kurumlar vergisi için küresel anlaşmayı imzalama çağrısında bulundu.



Brüksel’de Avro Grubu toplantısına katılan Yellen, “Çalışanların ücretlerini daha fazla vergilendirmeye ve azaltmayı taahhüt ettiğimiz ekonomik farklılıkları daha da kötüleştirmeye dayanmayan, sürdürülebilir gelir kaynaklarına ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.



“Sermaye gelirlerini düşük vergi bölgelerine kaydıran şirketlere ve adil paylarını ödemekten kaçınmalarına izin veren muhasebe hilelerine son vermemiz gerekiyor." ifadesini kullanan Yellen AB’nin Kovid-19 salgınında mali yardımlarının belirleyici ve benzeri görülmemiş olduğunu da kaydetti.



Yellen, iklim değişikliğinin oluşturduğu risklere değinerek, “Farklı düzenleyici ve yasal yapı ve yaklaşımlara sahibiz ancak hedeflerimiz uyumlu, ortak hedefimiz sabit. Kolektif etkimizi en üst düzeye çıkarmak için iklim riski bildirimlerinden, iklim geliştirme yardımına kadar değişen konularda iş birliği içinde çalışmamız önemli.” ifadelerini kullandı.



Avro Grubu toplantısına, üye ülkelerin maliye bakanlarının yanı sıra, AB Komisyonu Başkanı Ursula von Der Layen, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen katıldı.



İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Daniele Franco, 10 Temmuz’da yaptığı açıklamada G20 ülkeleri olarak çok uluslu şirketlerin uluslararası vergi düzenlenmeleri konusunda çok önemli bir anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.



Franco, mevkidaşlarıyla, çok uluslu şirketlerin faaliyette bulundukları ve kar elde ettikleri yerlerde vergi ödemeleri hususunda mutabık kaldıklarını hatırlatmıştı. İtalyan bakan, ekim ayı sonunda yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne kadar üzerinde anlaşmaya vardıkları mekanizmaları devreye almaya niyetli olduklarını da vurgulamıştı.



Varılan anlaşmaya göre, faaliyette bulundukları ülkelerde en az yüzde 15 seviyesinde kurumlar vergisi ödenmesi öngörülüyor. Avrupa Birliği, daha geniş kapsamlı minimum küresel vergi anlaşmasına odaklanmak için dijital vergi teklifi çalışmalarının durdurulduğunu duyurmuştu.



Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Daniel Ferrie, İtalya’nın Venedik kentinde yapılan G20 Zirvesi’nde daha istikrarlı, sürdürülebilir ve adil bir vergi sistemi için anlaşmaya varıldığını belirterek, “Sürecin başarılı bir şekilde tamamlanması tüm tarafların nihai itici güç oluşturmalarını gerektiriyor. Bu dönemde, AB’nin kendi yeni projesi olan dijital vergi teklifine ilişkin çalışmalarımızı durdurmaya karar verdik.” değerlendirmesini yapmıştı.

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