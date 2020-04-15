ABD havayolları 25 milyar dolarlık kurtarma paketi alacak

American Airlines, United, Delta ve Southwest alıcılar arasında. Para bordro için kullanılacak ve düşük maliyetli krediler ve doğrudan hibeler kombinasyonu ile sağlanacak.

BBC'nin haberine göre kongre, yardımın geçen ay yaklaşık 2 tonluk acil yardım faturasının bir parçası olarak planlamış olmasına rağmen, havayolları anlaşmayı müzakere ediyordu.

KURTARMA PAKETİ

ABD Hazine Bakanlığı tarafından geçen hafta özetlenen şartlar altında, büyük havayollarının aldıkları bordro fonlarının yaklaşık yüzde 30'unu ödemesi bekleniyordu.

Kongre, aynı zamanda, acil yardım yasasını hazırlarken Eylül sonuna kadar işçi ücretini ve faydalarını azaltmaya ilişkin koşulları da içeriyordu.

Söz konusu şartlar, Eylül 2021'in sonuna kadar hisse geri alımlarını ve Mart 2022'nin sonuna kadar icra ücretini de sınırlandırıyor.