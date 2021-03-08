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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 08.03.2021 - 15:50 | Son Güncelleme:

AB ve ABD'den flaş karar! Kritik görüşme tamamlandı

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AB ve ABD'den flaş karar! Kritik görüşme tamamlandı

Avrupa Birliği ve ABD arasında yürütülen Dünya Ticaret Örgütü (WTO) nezdinde yer alan tarımsal ürün kota düzenlemesine ilişkin görüşmelerin tamamlandığı duyuruldu.

Avrupa Komisyonu, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği ve ABD arasında yürütülen, AB’nin Dünya Ticaret Örgütü (WTO) nezdindeki tarımsal ürün kotaların düzenlenmesine ilişkin görüşmelerin tamamlandığını duyurdu.

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Söz konusu ayarlamaların, Brexit sonrası koşullara uyum gereği olduğunun altını çizen Avrupa Komisyonu Tarım Komisyoneri Janusz Wojciejowski, "WTO çerçevesinde yapılan bu anlaşma, orijinal hacimleri koruyor ancak bunları AB ve Birleşik krallık arasında paylaştırıyor. Tarım ticaretine ve pazarlarımıza kesinlik ve istikrar sağlıyor" dedi.

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Ancak, henüz Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilmeyen anlaşma, Konsey ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

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