AB liderleri yarın toplanacak

Kovid-19 nedeniyle video konferans yöntemiyle yarın gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi, üye 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla yapılacak.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in başkanlık edeceği zirveye, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Avro Grubu Başkanı Mario Centeno da katılacak.

Zirvede, salgının neden olduğu ekonomik durgunluktan nasıl çıkılacağı konusunda liderlerce ortak bir tutum belirlenmeye çalışılacak.

Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı hazırlanacak kurtarma programının müzakere edileceği zirvede, krizin sonuçlarına yönelik alınacak tedbirler değerlendirilecek.

Zirvede, daha önce maliye bakanlarının uzlaştığı, Kovid-19 nedeniyle istihdamı korumak için 100 milyar avroluk yeni ücret destek programı kurulması, Avrupa Yatırım Bankası'nın (EIB) işletmelere 200 milyar avroluk kredi garantisi sağlaması ve Avrupa İstikrar Mekanizması'nın (ESM) ülkelere sağlık alanında kullanılmak üzere 240 milyar avroluk kredi vermesini içeren paket liderler seviyesinde ele alınacak.



KRİZİN EKONOMİK ETKİLERİNE KARŞI ORTAK BİR AB POLİTİKASI BELİRLENMESİ İSTEĞİ

Özellikle İtalya, İspanya ve Fransa'nın aralarında bulunduğu ülkeler, krizin ekonomik etkilerine karşı ortak bir AB politikası belirlenmesini istiyor.

Bu ülkeler, Kovid-19'un neden olduğu ekonomik zararı gidermek üzere uygulanan politikaların uzun vadeli finansmanına yönelik yeni bir finansal enstrümana ihtiyaç duyulduğunu savunuyor.

İtalya, piyasalardan 1,5 trilyon avro fon toplamak üzere çıkarılacak "ortak" bir borç enstrümanı kurulmasını istiyor. "Koronabono" olarak adlandırılan ortak tahvil sistemine Almanya ve Hollanda, Finlandiya ve Avusturya gibi ülkeler sert biçimde karşı çıkıyor.

İspanya, AB'nin kurumsal olarak borçlanması ile 1,5 trilyon avroluk bir kurtarma fonu kurmasını ve buradan kredi yerine ülkelere hibe vermesini talep ediyor. Fransa, ortak teminatla toplam 400 milyar avroluk bir ortak borç sistemi kurulabileceğini iddia ediyor.



DERİN GÖRÜŞ FARKLILIKLARI NEDENİYLE BİR UZLAŞI SAĞLANMASI BEKLENMİYOR

AB Komisyonu ve AB Konseyi, Kovid-19 ekonomik kurtarma programının birliğin gelecekteki bütçesine entegre bir yapıda olabileceği görüşünü taşıyor. Bu kurumlar, AB'nin yaklaşık 1 trilyon avroluk 2021-2027 dönemi bütçesinin garantisiyle piyasalardan borçlanılarak bir mali destek sistemi kurulabileceğini belirtiyor.

Zirvede, AB ülkeleri arasındaki derin görüş farklılıkları nedeniyle ekonomik kurtarma programı hakkında bir uzlaşı sağlanması beklenmiyor.