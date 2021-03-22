AB: İstihdamı korumak için 2.5 milyon şirkete destek verildi

Covid-19 pandemisinden etkilenen işleri ve gelirleri korumak için tasarlanmış 100 milyar euro büyüklüğündeki SURE fonuna ilişkin ön değerlendirmeyi yayınladı.

Buna göre, Komisyon şimdiye kadar 19 üye ülkeye SURE kapsamında, toplam 90,6 milyar euro tutarında mali destek verdi ve 9 milyar euronun üzerinde mali yardım sağlayabilecek durumda.

Avrupa Komisyonu’nun Ticaret’ten sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis, SURE’un bu dönemde AB genelinde on milyonlarca kişiyi ve firmayı işsizlik riskine karşı koruduğunu ve bu kişilerin geçim kaynaklarını güvence altına almayı başarıyla desteklediğini vurguladı ve "İyileşme sürecine doğru ilerlerken, iş açısından zengin bir toparlanmayı desteklemek ve işçiler ile işgücü piyasalarına aktif destek sağlamak için önlemlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Avrupa Komisyonu, geçen Kasım ayında SURE kaynaklarını desteklemek için 8.5 milyar euro tutarında tahvil çıkarmıştı.

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