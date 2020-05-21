800 ithal ürüne ek vergi geldi

İthalatı durdurarak yerli üretimi desteklemeye yönelik son kararla lensler, camlar, iş makineleri, vinçler, çelik borular, PVC kaplamalar gibi 800’ün üzerinde ürünün ithalatına ek vergi getirildi. Ek vergi oranı 30 Eylül’e kadar yüzde 30’a varan oranlarda; bu tarihten sonra 10 puana kadar daha düşük oranlarda uygulanacak.

Türkiye hem iç tüketimin düşmesi hem de ihracatın zorlaşmasıyla yerli üreticiyi korumak adına üçüncü bir adım attı. İlk iki kararda parfüm, ruj, şampuan, diş macunları, beyaz eşya, klima, zirai el aletleri, inşaat malzemeleri, demir çelikten teller, halatlar, kablolar gibi 4 bine yakın üründe ek ithalat vergisi getirilirken Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan yeni kararla da 800’ü aşkın ürüne ek ithalat vergisi konuldu.

İTHALAT TEHDİDİ

Yetkililer, sanayicinin artan ithalat baskısından korunmasını sağlamak üzere yüzde 30’a varan ek vergi getirilen ürünlerden bazılarını şöyle sıraladılar:“İş makineleri, vinçler, beton karıştırma ve pompa araçları, yiyecek ve içecek imal makineleri, metal işleme makineleri, tarım makineleri, süt sağma makineleri, torna tezgahları, baskı makineleri, demir-çelikten levha, dikiz aynaları, fren balataları, buji, akü, sayaçlar, kontakt lensler, camlar, camdan eşyalar, PVC, yarı mamul deriler, tabi mantar ve mantardan eşya.”