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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 16.03.2020 - 07:49,Son Güncelleme:/

8 dev banka hisse geri alımını durdurdu

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8 dev banka hisse geri alımını durdurdu
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Aralarında Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Chase ve Bank of Amerika'nın bulunduğu 8 büyük banka hisse geri alımlarını askıya aldı.

ABD'nin 8 büyük bankası, 2020'nin ilk ve ikinci çeyreğinde hisse geri alımlarını geçici olarak durdurmayı kararlaştırdı.

Finansal Hizmetler Forumundan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının dünya ve küresel ekonomi için eşi görülmemiş bir zorluk olduğuna işaret edildi.

ABD'nin en büyük bankalarının müşterilerini ve ulusunu destekleme kabiliyeti ile bağlılığı olduğunun vurgulandığı açıklamada, forumun üyesi 8 bankanın 2020'nin ilk ve ikinci çeyreğinde, hisse geri alımlarını geçici olarak durdurmaya karar verdiği bildirildi.

Bank of America, Bank of New York Mellon, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, State Street ve Wells Fargo, hisse geri alımlarını geçici olarak durdurmaya karar veren bankalar arasında yer aldı.

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