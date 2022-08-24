7 yılda fiyatını yüzde 469 artırdı! Karaca Adası yıllardır satılamıyor

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Dünyaca ünlü Gökova Körfezi’ndeki Karaca Adası, ABD’de yaşayan Türk iş insanı tarafından 7 yıldızlı otel yapılmak amacıyla 1980 yılında satın alındı. Cumhurbaşkanlığı konutu karşısında bulunan 316 bin metrekarelik ada, 1983 yılında birinci derece SİT alanı ilan edildi. İş insanı, 41 yıl boyunca adanın vergilerini ödedi ancak SİT alanı olması nedeniyle otel inşaatına başlayamadı. Yatırımdan vazgeçen iş insanı, adayı 2015’te 78 milyon liradan internette satışa çıkardı. Karaca Adası’nın geçen nisan ayında güncel satış fiyatı 360 milyon liraya, bu ay ise 444 milyon liraya yükseltildi.

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