7 maddede elektrikli araç ithalatında yeni dönem... Çin’den elektrikli araç getirene 30 gün süre

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İşte 7 soruda elektrikli araç ithalatında yeni dönem:

1- Avrupalı bir markanın Çin’de üreterek Türkiye’ye getirdiği elektrikli araç hangi kapsamda sayılacak?

Araç, Çin’de üretildiği yani Çin menşeli olduğu için yeni tebliğ kapsamında değerlendirilecek ve ‘İzin Belgesi’ aranacak. Örneğin; Dacia markası Spring’i getirdiği için 7 bölgede 20 servisi bizzat bulundurmak zorunda.

2- Servis ağı olan ithalatçı istisna alacak mı?

Alamayacak. Kendi kurmadığı servis ağından yararlanan ithalatçılar, ‘İzin Belgesi’ alabilmek için 7 bölgede en az 20 servis kurmak durumunda kalacak.

3-Şu anda ithalat yapan ama şartları sağlamayan markalar 29 Aralık 2023 itibarıyla şartları sağlamazsa ithalat yapamayacak mı?

Evet yapamayacak. 30 gün içerisinde şartları yerine getiremeyen ve bu nedenle ‘İzin Belgesi’ alamayan firmalar, şu anda bu araçların ithalatçısı olsa bile şartları sağlaması gerekecek.

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4- Servisi ithalatçının kendisi ya da bayinin kurması fark eder mi?

Evet ediyor. İzin zorunluluğu olan ithalatçı firmanın bayilik/Franchise verip servis açması yeterli olmayacak. Servisi bizzat kendisinin açması gerekecek.

5- Bayileri aracılığıyla servis istasyonu hizmet şartını sağlayan ithalatçı firmalar ne olacak?

İthalatçının kendisine ait olmayan servisleri kabul edilmeyecek. Bu servisler ‘İzin Belgesi’ almak için yeterli olmayacak.

6- Türkiye’de bayi teşkilatı ve servis ağı bulunan markaların AB ve STA dışı diğer ülkelerden yeni marka ithalatında mevcut ağı kullanması mümkün mü?

Hayır. Avrupalı bir markanın distribütörü olan bir şirket, Çin’den elektrikli araç getirirse ‘İzin Belgesi’ almak zorunda. Bu belgeyi almak için de tüm koşulları karşılamalı.

7- İthalatı yapılacak her bir markanın kendi adına çağrı merkezi olması gerekiyor mu?

Hayır. Bu hizmeti Türkiye’de hizmet veren başka bir şirketten de alabilir ama orada en az 40 personel çalıştırması gerekiyor.