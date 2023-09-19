64.1 milyon lira ceza kesildi! Ticaret Bakanlığı kılavuzu hazırladı

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Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Kurulu’nun Eylül ayı toplantısı 12 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirildi. 138 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunuldu.

REKLAM KURULU TARAFINDAN YILIN İLK 9 AYINDA 1.346 DOSYA HAKKINDA DURDURMA CEZASIYLA BİRLİKTE TOPLAM 64.141.381-TL İDARİ PARA CEZASI VERİLDİ

İnceleme ve değerlendirmeler kapsamında Reklam Kurulu tarafından yılın ilk 9 ayında Kurul gündeminde 1.527 adet dosya görüşülmüş olup aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1.346 dosya hakkında durdurma cezasıyla birlikte toplam 64.141.381-TL idari para cezası ve 38 adet dosya için de ayrıca erişimin engellenmesine karar verildi.

Kurul tarafından dosya incelemeleri sonuncunda verilen kararların yanı sıra tüketicilerimiz ve elektronik ticaret sektörü başta olmak üzere tüm kesimlere yönelik rehber niteliğinde bir çalışma hakkında da karar alındı.

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TÜKETİCİLERİN DENEYİM VE GÖRÜŞLERİNDEN OLUŞAN TÜKETİCİ DEĞERLENDİRMELERİ HAKKINDA KILAVUZ İLKE KARARI OLARAK KABUL EDİLDİ

Çalışma kapsamda, tüketicilerin alışveriş tercihlerinde önemli bir yer tutan ve onların satın alma kararlarını önemli ölçüde etkileyen tüketici deneyim ve tecrübelerinden oluşan yorum ve derecelendirme uygulamaları ile bunların sıralanmasına ilişkin Reklam Kurulu’nun konuya bakışını yansıtan, sektöre mevzuata uyum konusunda rehberlik edecek olan “Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz” Reklam Kurulu’nun 12.09.2023 tarihli ve 337 sayılı toplantısında ilke kararı olarak kabul edilmiş bulunuyor.

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Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini engelleyen, ihtiyaç ve fayda/maliyet kıstaslarından oluşan satın alma karar alma süreçlerini açık ve anlaşılır olmayan ifade ya da tasarımlarla manipüle eden, kötü niyetli satıcı veya sağlayıcılar tarafından yayımlanan muvazaalı değerlendirmelerle tüketicileri aldatan, gerçeği yansıtmayan ya da varlığı ispatlanamayan sahte yorumlar ile tüketicilerin kandırılmasına neden olabilen uygulamalar yasaklanarak haksız ticari uygulama olarak kabul edilmiş bulunuyor.

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Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz’un açıklığa kavuşturduğu düzenlemeler sayesinde, tüketici değerlendirmelerinin yayımlanmasına imkan sağlayan sektör temsilcilerine bir mal veya hizmeti gerçekten satın almış tüketici değerlendirmelerinin nasıl ve ne şekilde yayımlanması konusunda yol gösterilmiş olmanın yanı sıra tüketicilerin internet ortamında sunulan bu bilgilere olan güvenlerinin sarsılmasına yol açan uygulamalara da son verilmesi amaçlanıyor.