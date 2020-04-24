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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 24.04.2020 - 08:38,Son Güncelleme:

63 şirket "dış ticaret sermaye şirketi" statüsüne alındı

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63 şirket "dış ticaret sermaye şirketi" statüsüne alındı
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Ticaret Bakanlığınca, 63 şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verildi.

Bakanlığın "Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararda, ilgili tebliğ kapsamında bu yıl "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verilen 63 şirket sıralandı.

Öte yandan, Resmi Gazete'nin 19 Temmuz 2019 ile 15 Ocak 2020 tarihli sayılarında yayımlanan "Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar"lar ise yürürlükten kaldırıldı.

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