50 milyar dolarlık potansiyel

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Kavcıoğlu, “Türkiye serbest piyasada elde ettiği kazanımlardan asla vazgeçmez” dedi. Kavcıoğlu dün TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve üyelerle biraraya geldi. Online yapılan toplantıya katılanlardan alınan bilgiye göre Kavcıoğlu, sürdürülebilir fiyat istikrarının cari dengeyle sağlanacağını söyledi. Kavcıoğlu, Türkiye’deki tüm ihracatçıların yüzde 9 faiz oranı ile kredi kullanma imkanına sahip olduklarını ifade ederken, “Çalışmalarımız ihracatta ithalatın payının yüzde 25-30 olduğunu gösteriyor. Bu oran dolaylı yollarla yuzde 40-50 aralığına işaret ediyor” dedi.

UCUZ KAYNAK

Kavcıoğlu, firmaların hesabında 90 milyar dolar DTH (döviz tevdiat hesabı) olduğunu vurgulayarak, “1 yıllık hesap hareketleri çok düşük. Bunun 50 milyar doları firmaların tasarrufu, geri kalanı transfer ödemeleri için park edilmiş duruyor. Yapılan analizler bunun 50 milyar dolarının KKM’de istenen vadeye bağlanabileceğini gösteriyor. Bu nedenle vade en az 6 ay ve KKM’de şirketlerin çok önemli vergi avantajları var. Firmalarımızın TL’ye geçişi konusunda desteklerimiz devam edecektir” diye konuştu.

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Kavcıoğlu, mevduatlarda son 50 yılda ortalama vadenin 45 gün iken KKM ile maliyeti yüzde 17’nin altında ve 6 ay vadeli kaynak sağladıklarını anlatarak, “Bu nedenle bankaların çok daha ucuz ve uzun vadeli kaynak sağlaması gerekiyor” dedi. Atandığı günden beri yurt dışındaki vatandaşlarla nasıl bir bağ kurabileceği üzerine çalıştığını anlatan Kavcıoğlu, “Yuvam sistemiyle dünyanın her köşesindeki Türk vatandaşları Türkiye’deki bir bankada hesap açarak Türkiye’ye para gönderebilecek”dedi.