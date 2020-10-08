5 TL’lik palamuta lüks tarife

Eylül ayı ile birlikte balık sezonu da başladı. Balıkçılar denize açıldı, tezgahlar balıkla doldu. 1 aydan fazla süredir devam eden balık sezonunda tezgahların gözdesi ise palamut oldu. Denizler, geçen yıllarda olmadığı kadar palamut sundu balıkçılara. Balık bol olunca da, fiyatlar bir hayli geriledi. Sezona, halde 15-20 TL’den başlayan palamut 5 TL’ye kadar gerildi. Fiyatların düşük seyretmesiyle vatandaş büyüklüklerine göre değişmekle birlikte bir adet palamutu 8 ile 15 TL arasında satın almaya başladı. Vatandaş cephesinde bu durum sevinçle karşılansa da, palamutun düşük fiyatlı olması lüks restoranlarda ve otellerde fiyatları aşağı indirmedi.

65 TL’DEN BAŞLIYOR

Biz de lüks restoranlardan 5 yıldızlı otellere, mahalle balıkçılarından balık pazarına kadar fiyatları araştırdık. Verilen hizmet, porsiyonların büyüklüğü ve giderler her mekan için farklılık gösterse de lüks restoranlardaki bir porsiyon palamutun fiyatı bizi şaşırttı. İlk olarak Arnavutköy ve Anadolu Hisarı’nda hizmet veren iki lüks balık restoranına telefon açtık. Menülerinden yer alan palamutun kaç TL’den satıldığını sorduk. Arnavutköy’de hizmet veren balıkçı palamut fiyatının 80 TL olduğunu söyledi. Anadolu Hisarı’ndaki balıkçıdaki palamut fiyatı ise 125 TL’ydi. Fiyat araştırmasına devam ettik. Bu kez İstanbul’un birçok ilçesinde şubesi olan başka bir lüks balıkçının Cihangir’deki şubesine telefonla ulaştık. Buradaki fiyatlandırma ise porsiyon ve adet olarak değişiklik gösteriyordu. Bir porsiyon palamut için belirlenen fiyat 65 TL olurken, bir adet palamutun fiyatı ise 120 TL’ydi.

Lüks restoranların ardından palamut fiyatlarını öğrenmek üzere 5 yıldızlı otelleri aramaya başladık. Taksim’de uzun yıllardır hizmet veren 5 yıldızlı bir otelde palamut için istenen ücret 65 ile 75 TL arasında değişiyordu. Yine Taksim’de hizmet veren diğer bir otelde bir adet palamut için belirlenen fiyatın 130 TL olduğunu öğrendik.

EN DÜŞÜK 35 TL

Araştırmamıza daha makul fiyatlarla hizmet veren balık restoranları ile devam ettik. İlk olarak Bostancı’da uzun yıllardır hizmet veren bir balık restoranına ulaştık. Burada salata dahil bir adet palamut için belirlenen fiyat 50 TL’ydi. Anadolu yakasında aradığımız diğer balıkçı ise Kadıköy’de oldu. Buradaki fiyat da Bostancı’daki balıkçı ile aynıydı. Bir adet palamut için 50 TL talep ediliyordu. Caddebostan’da hizmet veren başka bir balık restoranında ise yarım palamut için 35 TL, tam palamut için 70 TL’lik fiyat belirlenmiş.

ANKARA VE İZMİR’DE DE FİYATLAR FARKLI DEĞİL

İstanbul dışında İzmir’den de ünlü bir balık restoranını aradık. Burada ise bir adet palamutun fiyatı 60 TL’ydi. İzmir’deki diğer bir restoranda palamut için istenen ücret de 90 TL oldu. Ankara’da da bazı balık restoranlarından palamutun satış fiyatını öğrendik. Fiyatlar 85 TL’den başlıyordu. Bursa ve Çanakkale’deki restoranlarda da fiyatlar benzerlik gösteriyordu. Restoranların bulunduğu konum ve sunulan hizmete göre palamutun satış fiyatı 30 ile 65 TL arasında değişiklik gösteriyor.