5 soruda yeni dönüşüm kampanyası... İşte merak edilen soruların yanıtları

Haberin Devamı

1. Kampanyada destek miktarı maliyete göre değişecek mi, sabit mi kalacak?

İstanbul’da her binanın yenilenmesinde maliyetler çok farklı çıkıyor. 2 milyon TL maliyeti olan da var 1.5 milyon TL olan da. Ancak destek miktarı maliyete göre değişmeyecek. Yarısı Bizden kampanyası ile her bağımsız bölüm için toplamda 1.5 milyon liralık destek verilecek.

2. Kredi ödemeleri ne zaman başlayacak, faiz nasıl hesaplanacak?



Kampanyada, 100 bin lirası kira desteği olmak üzere 800 bin lira hibe, 700 bin lira da uygun şartlarda kredi uygulaması olacak. Kredilerin ödemesine evler tamamlandıktan sonra başlanacak, ilk yılı faizsiz tahsil edilecek. Kalan yıllarda kredi maliyet oranı TÜFE’nin yarısı kadar olacak. Mesela TÜFE yüzde 60 ise yıllık maliyeti yüzde 30 olacak.

Haberin Devamı

3. Yeni evleri kim yapacak?

Kampanya ilk açıklandığında TOKİ sürecin içindeydi. Ancak bakanlık kaynaklarına göre, yeni dönemde vatandaş evini kendisi yenileyecek. Deprem bölgesindeki Yerinde Dönüşüm gibi uygulamalarla vatandaş özel sektörle anlaşarak süreci başlatacak.

4. Kimler hibe alabilecek?

Kentsel dönüşüm yasası kapsamında rezerv alanda, riskli alanda yer alan ve riskli yapı kararı olan yapılar destek alabilecek. Vatandaş ruhsatı aldıktan sonra anlaştığı müteahhidi bildirecek, kamu inşaat seviyesine göre aşama aşama ödeme yapacak. Dönüşüm için hak sahiplerinin yüzde 50+1 anlaşma oranına ulaşması yeterli olsa da hibe için yüzde 100 uzlaşı istenecek.

5. Kiracılara destek verilecek mi?

Mevcutta İstanbul’da dönüşüm kapsamında kiracılara bir kereye mahsus 7 bin lira ödeme yapılıyor. Yarısı Bizden’de ise farklı bir yol izlenmesi gündemde. 100 bin liralık kira desteğinin evde ikamet edene ödenmesi üzerinde çalışılıyor. Konu henüz netlik kazanmış değil.

RAKAMLARLA KENTSEL DÖNÜŞÜM

6 milyon: Ülkedeki riskli bağımsız birim sayısı (konut, dükkân, ofis)

2.2 milyon: Bugüne kadar dönüşen bağımsız birim sayısı

480 milyar TL: 2012’den bu yana dönüşüme ayrılan kaynak

400 bin: Dönüşümü süren bağımsız birim sayısı

1.5 milyon: İstanbul’daki riskli birim sayısı

Haberin Devamı

600 bin: İstanbul’da acil dönüşmesi gerekenler

800 bin: İstanbul’da dönüşen bağımsız birim sayısı

128 milyar TL: İstanbul’un dönüşümüne kullanılan kaynak

171 bin: İstanbul’da dönüşümü süren birim sayısı