5 milyarlık dönüşümde plan hazır

İstanbul’da Kadıköy ilçesine bağlı Fikirtepe’de 10 yıllık dönüşüm krizinin aşılması için önemli bir adım atıldı. Firmaların inşaatları yarım bıraktığı, vatandaşın mağdur olduğu alanda dönüşümü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yapacağı Kasım 2020’de Bakan Murat Kurum tarafından açıklanmıştı. Planları mahkeme kararıyla iptal edilen alan için çalışmalar hızlandı ve İstanbul Kadıköy Fikirtepe riskli alanı ve çevresinin yeni imar planı teklifi hazırlayarak askıya çıkarıldı. Yapılaşma koşulları, imar transferleri ve donatı alanlarının üzerindeki belirsizlikler plan notları ile netleştirilerek uyuşmazlıklar giderildi. Yeni plan teklifinde alanın yüzde 49’u ticaret, ticaret+konut, yüzde 51’i ise donatı alanı olarak ayrıldı.

GENİŞ YEŞİL ALAN

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen yeni plandaki dikkat çeken noktaları şöyle özetledi: “Fikirtepe’de 61 yapı adası var ve hepsi ayrı ayrı kamuya terk yapıyordu. Yüzde 25’lik terk yol, yeşil alan, okul, cami gibi ihtiyaçlar için kamuya veriliyordu. Şimdi yeni planda parça parça değil bir bütün şeklinde terkler olacak. Böylece bölgenin tamamına hitap edilecek şekilde donatılar yapılacak. Daha geniş yeşil alanlar oluşması sağlanacak. Yeni planda yollar da genişleyecek. 30 metrelik bir bulvar ile ulaşım kolaylaşacak.”

HAK KAYBI OLMAYACAK

Yeni planlamada hak sahibi olan vatandaşların haklarının korunduğuna vurgu yapan Vedad Gürgen, “Vatandaşın daha önce yaptığı anlaşmalara sadık kalınarak ve hakları gözetilerek bir plan yapıldı” dedi. Yeni Fikirtepe’de inşaat çalışmalarını yapacak Emlak Konut GYO’nun ihale hazırlıklarına başladığını söyleyen Gürgen, planın 1 ay askıda kalacağını ifade etti.

HEDEF SAĞLIKLI VE PLANI BÖLGE

Planın, mülkiyet sorunlarının çözülmesi ve kaçak yapılaşmanın yerine sağlıklı ve planlı bir bölge oluşturmak hedefiyle hazırlandığı belirtilirken şu ifadelere de yer verildi: “Yerindelik ilkesini tavizsiz gözeten, dolayısıyla uygulama sonrasında yine bu alanda yaşayacak olan mevcut hane halkını yenilenmiş, sürdürülebilir ve yaşanılabilir bir konut alanı ile tanıştırmak, yaşam kalitesini artırmak amaçlanmıştır.” Plana göre konut ve ticaret alanlarında daha önce alınan ruhsatlar geçerli olacak. Yeni planın lehte olan hükümleri kullanılabilecek ancak mevcut iskan edilebilir alan artırılamayacak. Konut ve ticaret alanlarının yüzde 30’u ticaret, yüzde 70’i konut olarak kullanılacak.

İNŞAATLAR BAŞLIYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Fikirtepe’de terk edilmiş, inşaatı yapılmayan, temeli atılmış ama devam etmeyen projeleri Emlak Konut GYO eliyle yapacaklarını açıkladı. 60 bin vatandaşı doğrudan ilgilendiren 15 bin konutluk Yeni Fikirtepe Projesi’nin yatırım değerinin yaklaşık 5 milyar lira olacağını belirten Bakan Kurum, “Yeni master planımızı hazırladık ve bu plan çerçevesinde imar planı tamamlandı. 1 aylık askı süresinin tamamlanması sonrasında Fikirtepe projesinin inşasına mart ayı itibariyle başlayacağız. Kentsel dönüşümde mağdur vatandaş-larımıza en kısa zamanda konutlarına yerleştirecek adımları atıyoruz” dedi.

NELER YAŞANDI?

2007’de ‘kentsel dönüşüm alanı’, 2013’te ‘riskli alan’ ilan edilen Fikirtepe’de birçok plan değişikliği mahkemeden döndü. En son 2019’da mahkeme kararı ile imar planı iptal edildi ve Fikirtepe plansız kaldı. Bölgede 10 yıl önce başlayan dönüşüm sürecinde binlerce kişi mağdur oldu. Mali gücü yetersiz firmaların bölgeye girmesi ve anlaşma sürecinde yaşanan problemler nedeniyle çok sayıda proje yarım kalınca bakanlık devreye girdi.