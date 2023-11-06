5 günde 10 bin sahte ikinci el ilanı silindi

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1 Kasım 2023 itibarıyla devreye alınan uygulamanın ilk 5 gününde Türkiye’nin en büyük ikinci el araç ilan sitesindeki 10 bin adet civarında “satılık ikinci el araç” ilanı silindi. Söz konusu sitede ekim sonu itibarıyla 955 bin adedi bulan toplam ikinci el araç ilanı sayısı, 5 Kasım itibarıyla 944 bin adede geriledi. Aynı şekilde ikinci el araç ilanı gerçekleştirilen diğer sitelerin ilan sayılarında da gerileme var. Uzmanlar, uygulamanın tam anlamıyla devreye alınmasıyla sahte ilanların tamamen ortadan kalkacağını ve ilan sayılarının daha da düşeceğini belirtiyor.

100 BİN TL’YE KADAR CEZA

Ticaret Bakanlığı’nın gayrimenkul ve ikinci el araç satışlarında, sahte ilanlarla dolandırıcılığa ve spekülatif fiyat artışlarına engel olmak için getirdiği kimlik doğrulama uygulaması 1 Kasım 2023 itibarıyla başlamıştı. Konuyla ilgili düzenleme, 31 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış, taşınmaz ticareti ve ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretine ilişkin yönetmeliklerde değişiklik yapılmıştı. İlan sitelerinin gerekli altyapıları sağlaması için de iki aylık geçiş süreci tanınmıştı. Buna göre, ilan sitelerinde gayrimenkul veya ikinci el araç satışı gerçekleştirmek isteyen kişilerin artık ‘e-devlet’ üzerinden kimlik doğrulaması yapıyor. Kurala uymayana 100 bin TL’ye kadar ceza uygulanacak.

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Ömer Bolat

BOLAT: OTOMOTİVDE NORMALLEŞME SÜRECEK

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, DHA’ya yaptığı açıklamada otomotiv piyasasında son dönemde yaşanan spekülatif fiyat oluşumları ile stokçuluk ve sıfır taşıta erişim sıkıntılarını ortadan kaldırmak ve sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis etmek üzere çalışmalara titizlikle devam edildiğini söyledi. Bakan Bolat, “Hayata geçirdiğimiz tedbirlerin ve yaptığımız yoğun denetimlerin piyasanın işleyişi noktasında müspet etki yarattığını ve otomotiv piyasasında bir dengelenme süreci yaşandığını gözlemliyoruz. Önümüzdeki günlerde otomotiv piyasasındaki normalleşmenin artarak devam edeceğini öngörmekle birlikte, otomotiv sektörü temsilcilerinin görüşleri de dikkate alınarak, ihtiyaç duyulması halinde, ilave tedbirleri ivedilikle uygulamaya almaktan çekinmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.