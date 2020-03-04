5 bin konutla iddialı dönüyor

Yaklaşık 2 yıl durgun bir dönemden geçen gayrimenkul piyasası son aylarda düşen faizin etkisiyle hareketlendi. Bekleyen alıcı harekete geçince Dap Yapı da çalışmalara başladı. Mevcut konut projelerinde sona gelen firma 2020-2021’de 4 yeni proje planlıyor. Şirket Çekmeköy, Nişantaşı, Beykoz ve Pendik’te 5 bin konut inşa edecek ve 8 bin kişiye istihdam sağlayacak. Yeni dönem projelerini konuşmak için bir araya geldiğimiz Dap Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, düşen konut kredi faizleri ve ekonomi politikalarındaki üretimi destekleyici adımlarla gayrimenkul sektöründe yeni bir hareketlilik başladığını söyledi. Yılmaz, “Sıfır konutta kredi faizi yüzde 0.79’lara indi. Biz faizdeki bu rakamları 2013’lerde görüyorduk. Kredi çekerken 60 aydan fazla vade kullanırken sıkıntı yaşayabiliyordunuz. Şimdi ise 180 ay konut kredisi kullanabiliyorsunuz. Yüzde 24’leri aşan, yüzde 35’lerin konuşulduğu bir faiz ortamından bugün tek haneli faizlerin görüldüğü bir ortama geldik. Ekonomideki durağan dönem iyi yönetildi, yatırımlar teşvik edildi. Ülkemizin yatırım ortamına ve geleceğine olan güvenimizle bu dönemini çok iyi değerlendireceğiz” diye konuştu.









2 İHALEYİ KAZANDI

Hükümetin ve Merkez Bankası’nın faiz adımlarıyla yatırım ortamındaki engelleri kaldırdığına dikkat çeken Yılmaz, 2 yılda 4 yeni gayrimenkul projesi planladıklarını dile getirdi. 5 bin bin konutluk ruhsat çalışmasına başladıklarını ve ilk adımın Çekmeköy olduğunu belirten Yılmaz, “Önümüzdeki günlerde, Emlak Konut ihalesini kazandığımız Çekmeköy projemizin satışına başlayacağız. Yine ihalesini kazandığımız Nişantaşı projemizin lansmanına da bu yıl içinde çıkacağız. Emlak Konut GYO tarafından ihaleye çıkarılan Nişantaşı ve Çekmeköy arazileri için 2.9 milyar TL teklif vermiş ve her iki ihaleyi de kazanmıştık. Çekmeköy ve Nişantaşı projeleriyle dünya birinciliği ödülü alacağız. Tabiri caizse hani uçan bina diyoruz ya… Her iki projede de bir motorumuz eksik. B u kadar da iddialıyız” dedi.

44 BİN TALEP TOPLADI

200 dönüm alanda 1200 konutun inşa edileceği Çekmeköy projesinde yatay mimarinin ön planda olacağını belirten Yılmaz, projede 70 bin metrekare park alanı, hayvanat bahçesi, okul ve kültür merkezi de yer alacağını dile getirdi ve şunları söyledi: “Üç aydır ön talep toplama süreci içindeydik. Şu ana kadar 44 bin talep topladık. Beyaz yakalı nüfus hem çocuklarının eğitimi, hem deprem güvenliği hem de ulaşım avantajı nedeniyle Çekmeköy’ü tercih ediyor.”

GAYRİMENKUL KAZANDIRIYOR

Konuta yatırımın orta ve uzun vadede yüksek getiri sağladığını söyleyen Ziya Yılmaz, “Son dönemde gerçekleştirdiğimiz projelere bir bakalım. İstmarina’da metrekaresi 4 bin TL’den satışa çıkmıştık, 14-17 bin TL oldu.Teras Kule’de metrekare fiyatı 5 bin TL’den başlamıştı, şuanda 13 bin TL seviyelerinde. İzmir projemizde metrekare fiyatı 4 bin 200 liradan başlamıştı, 10-11 bin TL bandında seyrediyor. Çekmeköy’de de yüksek prim potansiyeli var. İlk düşüncemiz 10 bin TL’nin üzerinde bir rakamla satışa çıkmaktı ama lansmana özel bir fırsat sunacağız. 10 bin TL’nin altında bir rakamla satışa çıkacağız. Bitiş rakamları ise 16 bin TL’leri bulacak” dedi.

KONUT BULMAK ZORLAŞACAK

Stok tartışmalarına da değinen Ziya Yılmaz, “Son iki yılda yeni proje geliştirilemedi. Yeni alınan ruhsatlarda büyük düşüş var. Bu sayede de stok anlamında ciddi bir dengelenme süreci yaşadık. 2020’nin 6’ıncı ayından sonra konut stoku öyle bir noktaya gelecek ki, tüketici konut almak istese dahi kendine uygun nitelikli konut bulmakta zorlanacak. Önümüzdeki dönemde uygun fiyatlı, nitelikli konut bulmak mümkün olmayacak” dedi. İnşaat maliyetleri 2 yılda yüzde 60 arttığını söyleyen Yılmaz, “Bundan sonra başlayacak yeni projelerde fiyatlar arsa ve inşaat maliyetleri nedeniyle çok farklı boyutlarda olacak. Tüketicilerin bu dönemi iyi değerlendirmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.