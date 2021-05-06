421.5 milyar TL katkı sağladı

Aktif büyüklüğü yıllık yüzde 23’lük artışla 534.7 milyar TL’ye ulaşan bankanın net kârı 1.453 milyon TL olarak gerçekleşirken, öz kaynak karlılığı yüzde 12.3, sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 16.3 oldu. Ülke ekonomisine destek için çalışmaya devam ettiklerini belirten Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, şu değerlendirmede bulundu: “Pandemi etkisinin sürdüğü 2021 yılının ilk üç ayında da sağladığımız 421.5 milyar TL’lik kaynakla ülkemiz ekonomisi ve insanına finansal anlamda verdiğimiz desteği artırdık.

Pandeminin yarattığı tüm belirsizliklere rağmen, aktif büyüklüğümüzü yüzde 23 büyüterek 534.7 milyar TL’ye yükseltmeyi başardık. Öte yandan, nakdi kredilerde pazar payımız özel bankalar arasında yüzde 16.6 olurken, müşteri mevduatında yüzde 15.2 olarak gerçekleşti. Yine bu dönemde, nakdi kredi hacmimiz yüzde 26’lık artışla 305.4 milyar TL oldu.”

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