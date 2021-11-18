40 milyar dolarlık anlaşmaya 2. kez inceleme! Dev şirkete büyük şok...

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Dünyanın en büyük ekran kartı üreticilerinden olan Nvidia, İngiliz çip tasarımcısı Arm için satın alma noktasında Softbank'la anlaşmaya varmıştı. Anlaşma 40 milyar doları kapsıyordu.

İKİNCİ KEZ İNCELEMEYE TAKILDI

İngiltere Rekabet ve Pazarlar İdaresi (CMA) süreç kapsamında anlaşmayı bir kez incelemişti. CMA ikinci inceleme kararı aldığını duyurdu.

Söz konusu inceleme kararı, Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Nadine Dorries imzasıyla İngiliz devletinin resmi internet sitesinde yayınlandı.

HEM GÜVENLİK HEM DE REKABET ENDİŞESİ

İncelemenin toplam 24 hafta sürmesi bekleniyor. İkinci inceleme kapsamında özellikle Arm'ın Nvidia tarafından satın alınmasının ulusal güvenliğe etkisi araştırılacak.

Aynı zamanda satışın yaratmış olduğu rekabet endişeleri de inceleme kapsamına alınacak.

CMA incelemesinin ilk aşamasını ağustos ayında tamamlamıştı. Raporda Nvidia’nın Arm’ı kontrol etmesinin Nvidia’nın rakiplerinin önemli teknolojilere erişimini engelleyebileceği belirtilmişti.

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AVRUPA SÜRECİ UZATACAK

İnceleme sadece İngiltere ile sınırlı kalmayacak. Avrupa Birliği de Nvidia’nın Arm’ı satın alarak kendisine rekabette haksız bir avantaj sağlayıp sağlamadığını inceleyecek.

Söz konusu incelemelerin süresi toplamda satışın tamamlanma sürecini uzatacağı düşünülüyor.