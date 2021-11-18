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Ali Haydar Kaytan operasyonla etkisiz hale getirildi! PKK, ölümünü gizlemek için cesedi gömenleri infaz etti

#PKK#Kuzey Irak#Ali Haydar Kaytan
Ali Haydar Kaytan operasyonla etkisiz hale getirildi PKK, ölümünü gizlemek için cesedi gömenleri infaz etti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristler arasında PKK/KCK'nın kurucularından "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın da bulunduğu tespit edildi. Terör örgütü PKK, örgütten kopmaların önüne geçmek ve teröristlerin moralini yüksek tutmak amacıyla Kaytan'ın ölümünü gizledi. Terörist Kaytan'ın cesedi sadece sözde üst düzey kadro tarafından bilinen bir yere gömüldü, defin işlemini yapan PKK'lılar infaz edildi.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın "kendisinden sonra örgütte sözü geçecek kişi" olarak tanımladığı Kaytan'ın etkisiz hale getirilmesi için terörle mücadeledeki en uzun soluklu operasyonlardan biri gerçekleştirildi.

Operasyon korkusuyla sürekli yer değiştiren sözde KCK Yürütme Konseyi Üyesi Kaytan'la ilgili MİT tarafından çok yönlü bir istihbarat çalışması yapıldı. Bu kapsamda insansız hava araçları da kullanılırken ayrıca sahadan da farklı istihbarat bilgileri toplandı. Uzun süreli bir çalışmanın sonucunda MİT ve TSK, Irak'ın kuzeyinde ortak bir operasyon gerçekleştirdi.

Ali Haydar Kaytan operasyonla etkisiz hale getirildi PKK, ölümünü gizlemek için cesedi gömenleri infaz etti

Operasyonun ardından MİT'in sahada sürdürdüğü istihbarat çalışmalarıyla, etkisiz hale getirilen teröristler arasında Ali Haydar Kaytan'ın da yer aldığı kesin olarak tespit edildi.

CESEDİ GÖMEN PKK'LILAR İNFAZ EDİLDİ

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Kaytan'ın etkisiz hale getirildiği operasyon sonrasında yaşananlar da ortaya çıktı.

Terör örgütü elebaşlarından Ali Haydar Kaytan'ın ölümü, PKK'dan kopmaların önüne geçmek ve teröristlerin moralini yüksek tutmak amacıyla gizlendi.

Ali Haydar Kaytan operasyonla etkisiz hale getirildi PKK, ölümünü gizlemek için cesedi gömenleri infaz etti

Terörist Kaytan'ın cesedi sadece üst düzey kadro tarafından bilinen bir yere gömüldü ve defin işlemini yapan PKK'lılar infaz edildi.

Kaytan'ın terör örgütü PKK adına canlı bomba eylemi yapacak teröristleri seçtiği, 2016 yılında Ankara'daki Merasim Sokak ve Güvenpark saldırılarının talimatını verdiği belirlendi.

Ali Haydar Kaytan operasyonla etkisiz hale getirildi PKK, ölümünü gizlemek için cesedi gömenleri infaz etti

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#PKK#Kuzey Irak#Ali Haydar Kaytan

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