4 milyarlık üretim hamlesi

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MARKALI konut üreticileri yeni yatırımlar için atağa kalktı. Talebin fazla, arzın yetersiz olduğunu gören sektör oyuncuları 2022 yılını üretim yılı ilan etti. Bu firmalardan biri de Tahincioğlu oldu. Geçen yılını 3.8 milyar TL’lik bir ciro ile kapatan Tahincioğlu, bu yıl satış değeri 4 milyar TL olan 4 konut projesi geliştireceğini açıkladı.

‘EN GÜVENLİ YATIRIM’

Hem gayrimenkul sektörü hem de ülke ekonomisi açısından zor bir yılı geride bıraktıklarını belirten Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, bu yıl için umutlu olduklarını şu sözlerle özetledi: “Konut maliyetlerindeki artışın devam etme eğiliminde olması bir risk olarak karşımızda durmasına rağmen, döviz yatırımı bulunan yerli ve yabancı yatırımcıların, döviz pozisyonundan çıkarak gayrimenkule yönelmeye başlaması ve kira bedellerindeki hızlı yükselişler, bu riskin fazlasıyla bertaraf edilebileceğini ve sektör açısından iyi bir yıl olabileceğini gösteriyor. Konut fiyatlarının artacağı yönündeki beklentiler de yatırımcıların konuta ilgisini arttırıyor. Gayrimenkul sektörünün 2022 yılında hareketlenmesini bekliyoruz. Hareketlenme ile birlikte yeni projelere ilgi ve talep de artacaktır. Gayrimenkul her ortamda olduğu gibi bugünkü ekonomik ortamda da en güvenilir yatırım aracıdır.”

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BODRUM VE GÖCEK

Bu yıl 4 yeni projeye başlayacaklarını belirten Tahincioğlu, İstanbul’da Ataşehir ve Küçükyalı’yı seçerken, diğer adreslerinin de Göcek ve Bodrum olduğunu ifade etti. Yeni yatırımlarda, yer seçiminde projelendirmeye kadar birçok noktada değişen talep ve ihtiyaçlara göre hareket ettiklerini belirten Özcan Tahincioğlu, “Balkonlu, bahçeli ve teraslı konutlara olan ilgi pandemi sürecinde gözle görülür biçimde artış gösterdi. Bu süreçte evde geçen zamanın artması, tüketicilerin konut ihtiyaçlarını da değiştirdi. Açık alanı geniş olan projeler gerek aileler gerekse yalnız yaşayan insanlar tarafından tercih sebebi oldu. Tahincioğlu olarak biz de yeni projelerimizde değişen yaşam alışkanlıklarını göz önünde tutuyoruz. Gerek İstanbul Küçükyalı ve Ataşehir’deki gerekse Bodrum ve Göcek’teki projelerimizde yeni normal düzene uygun, ferah yaşam alanı sunan, evinde hem iş hem de sosyal hayatını rahatlıkla yönetebilecekleri, nitelikli konut tipleri geliştiriyoruz. 2022’de satışa çıkacak yeni projelerimizin değeri 4 milyar TL olacak” diye konuştu. 9 şantiyede 1 milyon 300 bin metrekare inşaat alanında çalışmaların sürdüğünü belirten Tahincioğlu, konut teslimlerine bu yıl da devam edeceklerini ekledi.

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FİYAT ARTIŞINI KÖRÜKLEYEN 2 FAKTÖR

SON bir yılda konut fiyatları ciddi oranda arttı. İstanbul’da yeni satışa çıkan markalı projelerde konutların metrekare fiyatı 25-35 bin TL seviyesine geldi. Fiyat artışını körükleyen iki faktör olduğunu belirten Tahincioğlu, “İlki maliyetler. TÜİK’in açıkladığı verilere göre yıllık maliyet artışı yaklaşık yüzde 67. Ancak bu ortalama rakam. Bizim son 1 yılda temel malzeme fiyatlarımızdaki artış yüzde 200 ile yüzde 490 arasında değişiyor. İkinci temel neden ise azalan üretim. Yeni yapı inşası için alınan ruhsatlar ihtiyacın çok gerisinde. İşte bu 2 temel etkenle fiyatlar artıyor ve bu yıl da artış olacak. Bu nedenle ev almayı düşünenler acele etmeli” dedi.

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İZMİR VE ÇANAKKALE’YE YAKIN TAKİP

PLANLANAN 4 proje dışında yeni yatırımlar için de arayışların sürdüğünü belirten Özcan Tahincioğlu, “İzmir bölgesinde Urla ve Çeşme’yi yakından takip ediyoruz, Çanakkale bölgesi de yükselen bir değer olarak ilgilendiğimiz bölgelerden biri. Değişen ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda dört mevsim yaşanabilecek, geniş kullanım alanı olan, doğa ile iç içe projeler hayata geçirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.