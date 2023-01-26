37 şirket centilmenlik savunması yapacak

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Rekabet Kurulu’nun işgücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşması yaptıkları iddiasıyla Türkiye genelinde 32 şirket hakkında açtığı soruşturmada sona gelindi. Soruşturma sürecine dahil edilen şirket sayısı 37’ye çıktı. Kurul şirketlere şubat ayında yapılacak sözlü savunma toplantısına katılma çağrısı yaptı.

Soruşturma, “Son yıllarda işgücü piyasalarına ilişkin işverenlerin sahip olduğu pazar gücünün, çalışan ücretlerinin azalmasına veya baskılanmasına, çalışma koşullarının rekabetçi seviyelerin altında kalmasına neden olduğuna yönelik” iddiaları araştırmak üzere açılmıştı. Haklarında soruşturma açılan şirketler arasında Google, Çiçeksepeti, Yemek Sepeti, Markafoni, Mynet, Sahibinden, Peak Oyun Yazılım, NTV, Doğuş Planet, Migros, Getir gibi yoğun istihdam sağlayan şirketler var.

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BEŞ ŞİRKET EKLENDİ

Rekabet Kanunu’nun 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla 2021’de, 32 şirket hakkında Soruşturma açılmıştı. Bu süreçte kurul, şirket sayısını 37’ye çıkardı. Şirketler 21-22 şubat tarihlerinde Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle ve kurul üyeleri önünde sözlü savunma yapacaklar. Bu toplantı öncesinde Rekabet Kurumu bir duyuru yayınlayarak, toplantıya katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilere, şirketlerle ilgili ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 13 Şubat’a kadar başvuru yapma çağrısında bulundu.

Rekabet Kurulu, soruşturmaya ilişkin duyurusunda, şirketlerin transferleri engellediğine dikkat çekmişti.

İŞVERENLER ANLAŞIYOR MAAŞLAR DÜŞÜYOR

Duyuruda, “İşgücü piyasalarında emek için rekabet halinde olan işverenler, aralarında doğrudan/dolaylı anlaşmalar yoluyla çalışanları, transferini engelleyerek daha yüksek ücret ve daha iyi koşul fırsatlarından mahrum bırakabiliyor. Böylece emek faktörünün teşebbüsler arasındaki hareketliliğinin azalmasıyla ve/veya emeğin karşılığı olan ücretlerin suni şekilde gerçek değerini bulamamasıyla işgücü piyasalarındaki rekabetçi yapı zarar görebilmektedir. Bu durum değerini bulamayan işgücünün, emeğinin karşılığını alabileceği başka pazarlara veya yurtdışına yönlenmesine yol açabilmektedir” denilmişti.

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Duyuruda, işgücünün şirketler arasında sağlıklı şekilde geçişlerinin sağlanmasının işgücünün düşük ücretle çalışmasını önlerken, çalışanların daha etkin hizmet sunarak şirketlerin küresel rekabet güçlerini de artıracağına dikkat çekilmişti.