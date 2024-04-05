30 bin influencer mercek altında... Vergi müfettişleri sahaya indi

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Maliye çok kazanan ancak az vergi ödeyenler için yoğun bir denetim başlatıyor. Harcamaları kazançları ile uyumlu olmayanlar Maliye’nin radarına giriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in talimatıyla Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK) kamuoyunda kolay para kazanıldığı yönünde algı bulunan sektörlere, kişilere yönelik kapsamlı bir denetim başlattı. Öncelik de ‘influencer’ların kazançlarına verildi. ‘web kazıma’ gibi yeni yöntemler kullanılarak analiz edilen veriler üzerinden 30 binden fazla influencer mercek altına alındı.

UZUN SÜREDİR DENETİMDEN KAÇIYORDU

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı web kazıma gibi yöntemler kullanarak, analiz edilen veriler üzerinden 30 binden fazla influencer’ın hem kazançları hem de kimlik bilgilerine ulaştı. Kaynaklar, bu rakamın şu ana kadar erişilen en yüksek influencer bilgisi olduğunu kaydettiler. Yabancı sosyal medya platformları bilgi güvenliği, mahremiyet ve çeşitli diğer gerekçelerle bu bilgileri uzun bir süredir denetim birimlerine vermekten kaçınıyordu.

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LÜKS ALIŞKANLIKLAR TAKİPTE

Vergi Denetim Kurulu’nda öncelikle harcaması kazançları ile uyumlu olmayanlara yönelik bir çalışma yapılıyor. Görünürde vergiye tabi bir kazancı olmayan ancak lüks araç alımı, yüksek kredi kartı ekstreleri, lüks tüketim alışkanlıkları, gayrimenkul edinimleri gibi göstergeler itibarıyla geliriyle uyuşmayacak bir hayat yaşayan kişiler analiz ediliyor. Lüks tüketim alışkanlıkları, lüks hava veya deniz araçları edinimi gibi harcamalar yapan mükelleflerin banka verisi, tapu ve araç sicilleri yine Maliye Bakanlığı’nın ilgili kurumlardan mutat olarak topladığı veriler üzerinden tespit edildiği, kayıtlar tutuldu.

Mehmet Şimşek

KARAPARA MI AKLANIYOR

Bu modelde hesap verilebilirliğin daha fazla ön plana çıktığı ifade edildi. Mükelleflerin beyanları dışında harcamalarından yola çıkılarak yürütülen bu analizde kayıtdışı faaliyette bulunan birçok mükellefin kapısının çalınacağı vurgulandı. Gelir kaynağı açıklanamayan durumlarda incelemelerin ‘kara para aklama’ yönüyle de değerlendirilebileceğine dikkat çekildi.

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WEB KAZIMA NASIL YAPILDI

Web kazıma yöntemi, çeşitli dillerde yazılan programlarla web siteleri ve çeşitli web uygulamalarına erişim sağlanarak buralarda bulunan verilerin toplanarak kaydedilmesine dayanan bir veri toplama tekniği. Bu yöntemde resim, video, yazı gibi çeşitli formatlardaki veriler toplanıyor. VDK hem web kazıma hizmeti veren firmaların ürünlerini kullanarak, hem de kendi çalışmalarıyla influencer’ların sosyal medya hesaplarında yer alan verileri toplayarak mükellefleri vergisel risk analizine tabi tuttu. Bir influencer’ın belli bir video paylaşımındaki bir şirket veya markaya yaptığı atıfların reklam amaçlı uygulamalar olduğundan yola çıkan VDK yetkilileri, reklam amaçlı paylaşımlarda bulunanları diğer kullanıcılardan ayrıştırmaya çalışıyor.