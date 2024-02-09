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3 şirketin sermaye artırımına onay

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#Piyasa#Sermaye Artırımı#Şirket
3 şirketin sermaye artırımına onay
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2024 06:46

Sermaye Piyasası Kurulu, Mondi Turkey, Demisaş ve VBT Yazılım'ın sermaye artırım taleplerine onay verdi.

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Sermaye Piyasası Kurulu, Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi AŞ'nin pay ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 699 milyon 360 bin 537,32 TL bedelli sermaye artıracak.

Şirket'in mevcut 349 milyon 680 bin 268,66 TL olan sermayesi artırım sonrası 1 milyar 49 milyon 40 bin 805,98 TL'ye çıkacak. Satış türü "halka arz" olarak belirlendi. 

SPK, DEMİSAŞ'IN PAY İHRACINI ONAYLADI

SPK, Demisaş Döküm Emaye Mamulleri Sanayi AŞ'nin pay ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 100 milyon TL bedelli sermaye artıracak. Şirket'in mevcut 100 milyon TL olan sermayesi artırım sonrası 200 milyon TL'ye çıkacak. Satış türü "halka arz" olarak belirlendi.

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VBT YAZILIM'DAN BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI

SPK, VBT Yazılım AŞ'nin pay ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 91 milyon TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak. Şirket'in mevcut 26 milyon TL olan sermayesi artırım sonrası 117 milyon TL'ye çıkacak.

 

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#Piyasa#Sermaye Artırımı#Şirket

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